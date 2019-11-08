劉思明：大巿穩步向好 追「落後」藥股

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率68比32，升逾3%佔上升股份一成；陽燭對陰燭為66比34，大市普遍向好，買盤積極但動力不算強。過去5日，大市有4日有超過六成半股份上升，對上一次為今年2月22日，市况保持向好格局。

新濠倘守20元 中線升浪未完

本報數據庫追蹤的30個行業，下跌不足兩成且偏軟為主，博彩及消閒、內房跌約0.3%，表現已經是最差。上升行業表現溫和，當中有兩成多的升幅超過1%，醫藥保健升2.4%表現最佳，行業有八成股份上升；其次原材料、本地零售服務、家居用品升約1%。

澳門10月博彩收入按年下跌3%，大致符合市場預期，帶動濠賭股上漲，但普遍在高位遇到阻力出現回吐，金沙中國（1928）卻保持強勢向上。走勢上，金沙中國上望42元料有較大阻力，不易一舉升破，短線有機會在39元之上整固，以凝聚動力再闖關。相比下，中線跑贏同業的新濠（0200），短線有轉弱迹象，一度跌穿20.5元及20天線，收市險守；不過，調整到目前仍可視作上月升穿下降軌的後抽，只要守住關鍵的約20元，中線升浪未完。

至於醫藥股，石藥（1093）、康哲（0867）繼續領漲，再創52周新高；藥明生物（2269）重要支持位85元失而復得，向好趨勢不變。此外，個別醫藥股昨天買盤積極，綠葉製藥（2186）、復星醫藥（2196）以陽燭高收且獲成交配合，昨天成交額高出60天平均近兩倍，其中綠葉呈向上突破，可看高一線（詳看《技術取勝》）。

綠葉製藥現突破 可追趕石藥

今年上半年多，綠葉製藥的現不遜石藥，直到8月石藥飈升，綠葉跟不上才被拋離變得「落後」。不過，綠葉經過近月整固後轉強，並出現突破，後市有追趕石藥的機會。

[劉思明 數據尋寶]