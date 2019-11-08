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張兆聰：比亞迪壞消息下拒跌 可短炒

【明報專訊】恒指昨日升158點，收報27,847點，成交金額778億元。報道指中美或要推遲至12月才能簽署首階段貿易協議，美股反應不算大，但港股初段沽壓較大，主要是騰訊控股（0700）拖累，事關中央對於限制打機措施進一步收緊。中方午後指數美雙方同意隨着貿易協議推進，會逐步取消關稅，消息又刺激港股拗腰彈。市况累升不少會較波動，但格局就是錢多股票少，大方向還是向上。

中美貿易談判近期消息頗為反覆，但感覺上進展一般，雙方仍有很大分歧。筆者的看法是兩國都需要停戰，但到真的在談判桌上，雙方在很多問題上仍無法達成共識。

不過，重點是市場對於壞消息的反應不大，例如周四晚美股時段傳出要延遲簽署協議，等於說明雙方談不攏，但美股依然拒絕向下，亞洲股市亦未見調整。市底毫無疑問題是強勢，再加上阿里巴巴即將來港上市，未來數星期港股都易升難跌。

吉利（0175）10月份汽車總銷量13.02萬輛，按年增約1%，終止3月以來連續7個月銷量下跌情况；其中新能源汽車銷售1.03萬輛，按年增27%，擺脫了9月及8月錄雙位數跌幅的困境。吉利月度銷量按年回升，說明汽車負增長趨勢已經終止，往後就是上升周期，汽車股自然強勢。

內地汽車銷售縱復蘇 高增長不再

現時市場是確認銷量負增長階段已結束，這也是筆者此前說汽車股可逢低吸納。但股價顯著回升過後，市場又會對增長動力有多強提出疑問。要知道，2016年起的上升周期，一個重要原因是中央透過棚改貨幣化，直接向民眾派錢，全國三四線城市樓價都以倍數上升，由每平米3000元一下子飈升至過萬元。這種等同直升機式撒錢的救市方式可一不可再，汽車銷售可以復蘇，但要再度錄得高雙倍數字增長的可能性有限。

以值博率來看，吉利今年3月份銷量曾意外上升，市場當時憧憬集團以至行業能夠V形復蘇，股價急升至18元水平後行人止步。現時已升至15元至16元，水位似乎也不多。

市場已接受了汽車行業已進入緩慢增長階段的事實，每年也就是5％至10％左右的增速，因此估值會逐漸貼近國際汽車股的水平。現時寶馬略高於9倍，日本豐田則是7倍多，吉利2020年預測市盈率已超過11倍，除非未來月度銷售數字顯著上升，否則主要的重估升浪應該已大致結束，股價會由反覆上升變為波動為主，心態宜轉為炒上落。

比亞迪傳伙豐田拓純電動車

有趣的反而是比亞迪（1211），集團銷售繼續負增長，10月份整體汽車銷量按年減少15.2%至4.1萬輛，其中新能源汽車跌幅達54.6%，僅售出1.26萬輛。銷售下滑勢頭未見任何好轉，但股價卻拒絕下跌，出現壞消息反應不差的情况。

消息上，工信部正牽頭編制《2021年-2035年新能源汽車發展規劃》，A股新能源汽車也炒上，收市後傳出豐田將與比亞迪在中國成立合資公司發展純電動汽車。或許豐田至今在電動車領域未有大動作，但筆者認為任何時候都不要低估豐田的研發能力，比亞迪短線有投機價值，值得跟進。

[張兆聰 還看今朝]

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