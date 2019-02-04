盧駿匡：恒指收復250天線 不代表牛市重臨

上一次的非典型熊市是在2011年，與近期的走勢的確有點相似。首先是恒指在急跌後反彈了0.618，然後調整，隨後再破了相關的高位。假若歷史重複，恒指或會回補7月31日的下跌裂口，即是大約28,000點（見圖）。由於是整數位，因此亦是心理關口。按歷史走勢推算，或會有機會回落至25,500點左右，而這一次將會是熊市的最後調整，隨之而形成一浪高於一浪的長期升勢 。至於時間上，以符合熊市見底的條件為準則。

兩個確認牛市特徵未出現

要確認牛市，技術上要看兩個主要的特徵，分別是恒指的50天線高於250天線，以及長線市寬高於40%，不過這兩個情况暫時尚未出現。另一點值得留意是，假如升破29,000點，大型下跌浪的格局已被破壞，意味熊市有機會已經結束。

執筆時（11月6日）恒指已升近27,800點，距離28,000點約有200點。現時9天RSI已升至70以上，短線市寬亦逐步逼近80%，暗示後市的上升空間逐步收窄。策略上可考慮將之前博反彈的股份分段獲利，並且等待恒指急跌才開淡倉。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]