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經濟
2019年11月8日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
李嘉誠支援食肆計劃 最快月底派錢 今起接受申請 次輪撐零售料下周公布
「天氣先生」義務拍片講解
牛奶公司：美心生意受社運影響
預期國泰轉差拖累 太古發盈警
6新股今掛牌 康德萊暗盤升逾兩成
益美國際：工程需求仍穩定
內地中小銀行擬重組 降金融風險 包商行危機惹關注 倡一籃子方案應對
小存戶成驚弓鳥 頻現擠提風波
中國10月外儲升幅略超預期
壹賬通伙銀通推無卡提款
銀娛上季EBITDA升6%勝預期
大摩花旗計劃重返香港衍生工具市場
港股再升158點 創逾3月新高
與攜程合作 Trip Advisor進軍中國
港視前職員內幕交易罪成 囚兩個半月
聯想中期純利增49% 派息增5％
中美同意取消加徵關稅 美股再新高 高通季績勝預期 股價升逾8%
歐兩大金融業代表 倡延遲開市
中資傳有意認購沙特阿美
張兆聰：比亞迪壞消息下拒跌 可短炒
力伍：電子煙須在監管下求存
技術取勝：華晨中國9元料有支持
盧駿匡：恒指收復250天線 不代表牛市重臨
證券協會就職禮 張天生高歌娛賓
劉思明：大巿穩步向好 追「落後」藥股
周顯：港元掛鈎美元較適合？
譚新強：沃倫不認為市場永遠是對的
湯文亮：哈佛case study 不會教失敗故事
大阪民宿漸受投資者青睞 樓價高峰期已過 炒開賭消息為主
Osaka Dome鄰近巨蛋 5分鐘抵心齋橋
今年一手已破1.7萬宗 超去年全年 趕空置稅前清貨 全年勢創新例後紀錄
今年以來六大發展商銷售破千億
晟林劈價後下周一重推30伙
青衣一周14宗成交 較上月同期升近4倍
上月二手私宅呎租跌2.2% 3年半最勁
牛頭角舖5600萬沽 劈價2400萬
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技術取勝：華晨中國9元料有支持
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【明報專訊】日清食品6.3元支持關（圖）鍵
綠葉製藥短線受制7元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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