力伍：電子煙須在監管下求存

電子煙產業從2012年不足百億到今日產值以千億人民幣計，吸引各路大軍紛殺入，分享電子煙紅利最盛的當屬內地企業麥克韋爾，其2019年上半年業績為25.30億元，同比增長34.3%。對於「小荷才露尖尖角」的電子煙來說，禁售令無異於當頭一棒。但歸根結柢電子煙是自食其果，其有兩宗罪：

一、電子煙暗含健康風險卻以健康面目示人，但身體狀况教人分辨真相。美國疾病控制中心數字顯示美國疾病管制與預防中心（CDC）在2019年10月11日的報告指出，全美已發生1299起與電子煙相關的肺病病例，且已有26人死亡。

二、電子煙與煙草的關係，替代和互補並存。電子煙危害性較煙草低，很多人為健康着想以電子煙代替香煙。有研究報告顯示英國至少有130萬人藉電子煙完全戒除煙癮，關鍵在於控制尼古丁的含量，但未成年人吸了電子煙後更容易吸食傳統捲煙。蘭德公司2018年一份報告分析認為，2017年有8.1%美國高中生吸煙，高於2016年的7.6%。

因為電子煙不含焦油，但和煙草一樣含有尼古丁，隨着愈來愈多青少年因為吸電子煙出現健康問題，歐美國家將電子煙納入煙草產品監管範圍。

避免向青少年招手為妙

中國監管之刀姍姍來遲。上周五，國家煙草專賣局和國家市場監督總局發布通知，要求不得通過互聯網銷售和推廣電子煙；敦促各大電商平台將電子煙產品下架，不得透過互聯網宣傳電子煙。「RELX悅刻」是中國最受歡迎電子煙品牌，有60%市場份額，該公司在其社交媒體網頁表示：「我們將全面付諸行動，終止悅刻在網上的一切銷售和廣告。」蘇寧易購、京東、阿里巴巴隨即撤下電子煙平台銷售及廣告投放。

內地預料未來也將仿照歐美做法將電子煙納入煙草目錄，由政府專營，這也是中煙香港（6055）股價飈升的原因。從監管真空到趨嚴，內地各大電子煙企業將面臨一場生死戰，不少專家獻計：第一，取得免死金牌許可證；第二，等待招安投靠或結盟煙草企業；第三，出走海外闖蕩；第四，金盆洗手，撒手不幹。

無論何種出路，電子煙不是一無是處，請從業者不忘初心，少招惹未成年人，不然會被群起而攻之。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]