中資傳有意認購沙特阿美

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，中國國有企業對投資沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）感到興趣，計劃向其首次公開募股（IPO）投入50億至100億美元。消息稱，中國絲路基金、中國石化（0386）及中投公司等，最近數月就認購沙特阿美的股票進行商討，目前未有實際的投資承諾，參與的國有企業及注資規模，最終將由中國政府決定。投資沙特阿美可望鞏固中方與沙特的關係，為中國發展當地的油氣產業帶來機遇。歐美基金經理紛紛下調沙特阿美的估值之際，中資的參與有助其完成募資。
此外，巴西歷來最大規模的離岸油田開採權競投截標，最終由巴西國營石油公司Petrobras，聯同中海油（0883）及中石油組成的財團，投得今次競標的最大油田區塊。巴西石油公司將佔股90%，兩家中資機構各佔5%。
油組：明年上半年原油過剩
隨着美國頁岩油供應增加，且全球需求增長放慢，油組預期明年上半年供應過剩，預料油價將進一步受壓。事實上目前的油價已低於多數油組成員國平衡財政預算所需的價格。摩根士丹利、德國商業銀行和能源顧問公司Rystad Energy均認為，油組及其盟友需加強減產力度。不過油組官員向路透社稱，油組及油組以外的主要產油國，尚未推動在下月初的會議進一步減產。