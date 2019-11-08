中資傳有意認購沙特阿美

此外，巴西歷來最大規模的離岸油田開採權競投截標，最終由巴西國營石油公司Petrobras，聯同中海油（0883）及中石油組成的財團，投得今次競標的最大油田區塊。巴西石油公司將佔股90%，兩家中資機構各佔5%。

油組：明年上半年原油過剩

隨着美國頁岩油供應增加，且全球需求增長放慢，油組預期明年上半年供應過剩，預料油價將進一步受壓。事實上目前的油價已低於多數油組成員國平衡財政預算所需的價格。摩根士丹利、德國商業銀行和能源顧問公司Rystad Energy均認為，油組及其盟友需加強減產力度。不過油組官員向路透社稱，油組及油組以外的主要產油國，尚未推動在下月初的會議進一步減產。

（綜合報道）

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