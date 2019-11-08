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歐兩大金融業代表 倡延遲開市

【明報專訊】歐洲金融市場兩大行業機構，包括代表銀行業的歐洲金融市場協會（AFME）及代表投資者的投資協會（Investment Association），正遊說倫敦證券交易所（LSE）及歐洲其他交易所延遲開市，使每天交易時間縮短90分鐘，以提升流動性，並改善業界人士的心理健康。芝加哥期權交易所歐洲公司（Cboe Europe）表示，縮短交易時間的問題值得討論，考慮到早上部分時間美國尚未開市，最有可能的做法是延遲開市。

冀提升流動性 改善心理質素

目前倫敦的交易時間較長，由格林尼治標準時間的早上8時至下午4時半（即香港時間下午4時至凌晨0時30分），以覆蓋美洲及亞洲的交易時段。兩大金融機構正爭取將交易時間縮短為上午9時至下午4時（即香港時間下午5時至凌晨0時）。

業界向多個交易所致函稱，長時間開市影響了交易員和投資者的心理健康，影響家庭生活。信函稱，縮短交易時間可令流動性集中，使交易成本更穩定，讓交易員和市場有更多時間消化公司的公告。

自動交易普及 交投集中頭尾時段

隨着交易所買賣基金等被動和自動化的交易模式愈來愈受到歡迎，歐洲市場的交易節奏也出現改變。在通常情况下，開市後會有大量交易，而在交易開始了1小時後，交易量會逐漸減少，直到收市前幾分鐘，準備收盤競價時，交易量又再次飈升。最後5分鐘的交易，往往相當於每日總交易量的四分之一，因為大量投資組合以收市價為基準。法國市場監管機構AMF估計，最後5分鐘的交易，相當於巴黎市場整日交易量的40％。

（金融時報）

[國際金融]

相關字詞﹕倫敦證券交易所

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