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中美同意取消加徵關稅 美股再新高 高通季績勝預期 股價升逾8%

【明報專訊】中美同意分階段取消加徵的關稅，刺激美股早段上揚，道指早段升逾260點創新高，與貿易敏感的波音及重型機械設備商Caterpillar股價升1.5%。標普500指數及納指早段亦齊創新高，晶片股向上。晶片大廠高通（Qualcomm）上季收入勝預期，並展望明年市場將賣出2億部5G智能手機，分析師因此推測蘋果有望明年推出5G版iPhone。高通早段股價急升逾8%，蘋果早段股價也有1%升幅。市場憧景中美貿易形勢好轉有助原油需求，國際油價升逾1%。避險需求減弱，美國10年期國債孳息逼近1.9厘，為9月中以來高位。

英倫銀行昨下調對英國經濟的預測，預料經濟增長將受到疲弱的全球環境及脫歐後的新貿易壁壘所限制。該央行預期，英國今年的經濟增長率「大幅放緩」，季度增長率僅為此前3年均值的一半。由於通脹在短期內可能急跌，英倫銀行貨幣政策委員會以7票對2票，議決將關鍵利率維持在0.75厘不變。不過這是該委員會自去年6月以來首次出現分裂的投票結果，其中兩名委員認為脫歐的不確定性持續，加上勞動力市場可能轉弱，主張立即減息0.25厘。英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）警告，全球經濟正以2009年以來最慢的速度增長，經濟前景暗淡，可能陷入了「低增長、低通脹」的困局，但英國有機會擺脫這種局面，預料脫歐協議可帶動增長回升。英倫銀行仍預期英國的脫歐協議可取得進展，令商業投資和消費者信心增強。不過該央行目前預計，英國未來3年的經濟增長，比原先預期低1個百分點，但認為英國不會經濟衰退。

英倫銀行降經濟增長預測

英倫銀行對利率走向持開放態度，稱利率將因應外圍形勢、政治發展等上調或下降。英倫銀行的議息會議紀錄稱，若全球增長未能穩定，又或英國脫歐的不確定性仍根深柢固，將需要貨幣政策提振經濟，刺激通脹。若經濟發展符合央行的主要預測，央行將考慮緩慢且有限的利率上調。面對英國在12月12日大選，加上英國脫歐限期將於1月底屆滿，任期將於1月底完結的卡尼表示，當選舉完成應當一切就緒，但他不排除再次延長任期。他之前已因脫歐問題而兩度延任。

LV母企市值1.7萬億 歐洲最大

歐洲方面，汽車業面對銷量下滑的問題，石油行業又受到動盪的油氣市場衝擊，銀行業也在努力適應監管法規，令奢侈品牌備受投資者追捧。全球最大奢侈品集團、LV的母公司LVMH本周市值首次突破2000億歐元（約1.7萬億港元），成為歐洲市值最高的公司之一。LVMH的兩個規模較小的競爭對手——Gucci母公司開雲集團（Kering）及Hermes過去兩年股價也顯著上升。

《華爾街日報》引述知情人士稱，召車平台優步（Uber）的創辦人兼前CEO卡蘭尼克（Travis Kalanick）被逐出優步管理層後東山再起。

優步創辦人傳東山再起

卡蘭尼克初創公司CloudKitchens，已從沙特主權財富基金公共投資基金（PIF）融資4億美元，目前該公司估值達50億美元。CloudKitchens被稱為WeWork的廚房版，向餐廳或飲品公司等出租物業作為廚房，供製作外賣食品之用。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕中美貿易 美股 卡尼 英倫銀行

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