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與攜程合作 Trip Advisor進軍中國

【明報專訊】攜程母企Trip.com Group宣布，與美國旅游資訊平台TripAdvisor達成3項合作，一是在新加坡建立合營公司，由前者佔大股；二是簽署戰略合作協議，讓後者進軍中國市場；三是攜程入股TripAdvisor最多1.25%，並派員加入TripAdvisor董事會。

據公布，攜程旗下Ctrip Investment將與TripAdvisor新加坡將合組公司，攜程將成為新合資公司的大股東，貢獻現金及市場專業知識；TripAdvisor則持有合資公司40%股份。新合營公司會以TripAdvisor中國的名義經營業務，公司中國業務可使用TripAdvisor的品牌及內容。雙方又達成全球內容協議，TripAdvisor的內容會提供予攜程旗下多個品牌使用，包括攜程網、天巡網（Skyscanner）和去哪兒網（Qunar）。

攜程海外急促擴張

攜程近年在海外急促擴張，不但與渣打銀行（2888）、電訊盈科（0008）、香港電訊（6823）合組公司SC Digital Solutions Limited，涉足香港虛擬銀行業務；攜程在兩年前收購美國社交旅遊網站Trip.com，期後被整合到攜程旗下天巡網；在今年8月底，攜程成為印度在線旅遊公司MakeMyTrip的最大股東。

相關字詞﹕渣打銀行 香港電訊 電訊盈科 攜程

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