經濟
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港股再升158點 創逾3月新高

【明報專訊】昨日港股開市前傳出中美或無法在12月前簽署部分貿易協議，恒指早段曾跌153點至27,534點，但午後中國商務部發言人表示，中美同意隨協議進展分階段取消加徵關稅，刺激恒指拗腰抽升212點，高見27,900點，最終收報27,847點，升158點或0.57%，連升第六日，創下逾3個月新高，全日成交金額778億元；國指升75點或0.69%，報10,935點。

表現最好藍籌為石藥（1093），升4.39%至21.4元；表現最差則為今日公布業績的瑞聲（2018），跌1.33%至51.85元。升市「火車頭」為建行（0939），升1.71%至6.56元，貢獻恒指36點。醫藥股繼續跑出，歌禮製藥（1672）升11.08%，收報3.91元；復星醫藥（2196）升5.3%，收報23.80；藥明生物（2269）及中國生物製藥（1177）亦升2.83%及2.20%。

周三升逾倍的長江生命科技（0775）昨日再升23%，收報1.11元。貿戰相關股普遍下跌，創科（0669）跌1.76%，收報61.35元；萬洲（0288）跌1.27%，收報8.56元。

昨日北水繼續湧入美團（3690），美團錄得5.41億元淨買盤，股價升1.97%，收報98.5元；藥明生物亦錄得至少1.64億元淨買盤，整體港股通昨日淨流入8.73億元。

相關字詞﹕長江生命科技 中美貿易戰 北水 美團點評 恒指 港股

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