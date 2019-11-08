大摩花旗計劃重返香港衍生工具市場

明報記者 陳偉燊

有關報道指，本港的上市衍生工具合約總值達7330億美元，但是因為利潤率低，因此投資銀行需要取得較大市場佔有率才能夠產生足夠的利潤，大摩是次在港重新推出產品，有助在亞洲不斷成長的私人銀行業務，透過發行衍生工具轉嫁市場波動性，接貨的散客投資者則可以借此押注價格波幅。

大摩稱將營運高速平台

三分之二人手聚焦基礎技術

報道引述摩根士丹利亞洲機構股票部主管Craig Verdon表示，他們重回香港的窩輪市場，並且帶着成功建立獨立業務所需的技術及以客為尊的定位。該行是次希望透過引入尖端技術，面對新的市場挑戰，並容許其營運高速的平台，同時亦匯合團隊重新經營窩輪及牛熊證業務，當中約三分之二人手，會聚焦於基礎技術，餘下人員則會涉足量化策略、交易及銷售運作。

大摩牛熊證成交額逾3億元

據聯交所截至昨日資料，摩根士丹利已有90隻牛熊證在買賣中，昨日錄得成交額達3.59億元，相當於昨日牛熊證總成交約70億元的3.82%份額（見附圖）。此前更有3隻已經贖回，及尚有4隻待上市，產品涵蓋恒生指數、騰訊（0700）、港交所（0388）、平保（2318）及美團（3690）。同時該行正部署推出9隻窩輪，分別有6隻認購、3隻認沽輪，涵蓋騰訊、港交所、美團及中國人壽（2628），全部於11月12日上市。

花旗撤出1年 有意重返

此外，彭博社引述消息人士表示，花旗在離開香港市場一年左右，亦有意重回市場，該行發言人對有關消息，則不予置評。按昨日大摩有參與的牛熊證市場而言，其產品錄得的成交已迅即取得3.82%市場份額，只較佔5.25%及6.37%的匯豐及瑞通稍低。