銀娛上季EBITDA升6%勝預期

永利倒退26%跌眼鏡

昨日銀娛的股價無升跌，收報55.3元；永利則跌0.9%，收報17.54元。相比起其他已公布第三季度業績的濠賭股而言，永利的經調整EBITDA及純利跌幅為最大。其他濠賭股昨日股價表現參差，升幅最大為金沙中國（1928），升1.12%。

永利母公司Wynn Resorts行政總裁馬德承表示，澳門的中場賭枱贏額在季內創下紀錄。另因為季內沒有如去年同期般因應風災所收取的中斷業務保險1070萬美元，因此致期內的經調整EBITDA表現受壓。永利皇宮及永利澳門季內的經調整EBITDA分別為1.622億及1.39億美元，按年減少28.3%及24%。

至於銀娛方面，旗艦項目澳門銀河的經調整EBITDA為32億元，按年增長7%；星際酒店及百老匯的經調整EBITDA則分別為8.28億及200萬元，按年跌11%及77.78%，百老匯的表現受壓，則主要受到季內淨贏率偏低有關。

該集團表示，繼續推進總值15億元的澳門銀河及星際提升工程計劃，並在季內完成兩間貴賓廳的提升工程。季內的貴賓及中場博彩收益分別達到63.69億及73.19億元，按年分別下跌25.98%及10.74%。季內手持現金及流動投資分別為492億元，淨持現金472億元。