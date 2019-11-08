經濟
下一篇 上一篇

壹賬通伙銀通推無卡提款

【明報專訊】自金管局發牌予8間虛擬銀行至今已逾半年，估計最快會於明年初陸續開業。中國平安（2318）旗下的「平安壹賬通銀行」首席執行官馮鈺龍表示，預計於數個月內推出服務，未來開戶時間僅需數分鐘，同時會與銀通合作，讓顧客能以櫃員機實現無卡取款，而建構平台的穩健與安全度甚為重要，中小型企業客戶亦會是其服務重點對象之一。

他指出，現時市場仍有部分未被能受惠於傳統銀行服務的中小企，尤其是在開戶成本高、融資貸款等困難上仍屬未解決的痛點，未來會集中於提升顧客服務體驗，計劃年底前招聘最少100名員工。

WeLab Digital虛擬銀行亦計劃會於明年初開業，其創始人及首席執行官龍沛智昨日表示，未來將以零售客戶為主要服務對象，初步會先拓展年輕人市場，但不會因而忽略較年長人士或其他市場的需求，其中會率先試推基本產品，如存款和開戶服務等，屆時會因應市場需求，再作優化或者加推。至於人手方面，他稱該行招聘逾200人的目標已達到八至九成，目前正與多家企業商洽合作，會較集中在有龐大客戶群的公司。

眾安虛銀傳已試業

據本地傳媒報道，由眾安在線（6060）與百仕達（1168）合資組建的眾安虛擬銀行，已在香港開始試行營業，主要針對最多2000名員工作為其客戶，暫時提供簡單的產品和服務，如存款及轉帳，從以作初步的沙盒試驗。正式開業則計劃在明年初。另外有市場人士指，眾安銀行早於10月底進行試業，預料未來數日將有另一間虛擬銀行試業。

相關字詞﹕無卡取款 中國平安 試業 沙盒試驗 眾安虛擬銀行 虛擬銀行 金管局

上 / 下一篇新聞

李嘉誠支援食肆計劃 最快月底派錢 今起接受申請 次輪撐零售料下周公布
李嘉誠支援食肆計劃 最快月底派錢 今起接受申請 次輪撐零售料下周公布
「天氣先生」義務拍片講解
「天氣先生」義務拍片講解
牛奶公司：美心生意受社運影響
牛奶公司：美心生意受社運影響
預期國泰轉差拖累 太古發盈警
預期國泰轉差拖累 太古發盈警
6新股今掛牌 康德萊暗盤升逾兩成
6新股今掛牌 康德萊暗盤升逾兩成
益美國際：工程需求仍穩定
益美國際：工程需求仍穩定
內地中小銀行擬重組 降金融風險 包商行危機惹關注 倡一籃子方案應對
內地中小銀行擬重組 降金融風險 包商行危機惹關注 倡一籃子方案應對
小存戶成驚弓鳥 頻現擠提風波
小存戶成驚弓鳥 頻現擠提風波
中國10月外儲升幅略超預期
中國10月外儲升幅略超預期
銀娛上季EBITDA升6%勝預期
銀娛上季EBITDA升6%勝預期
大摩花旗計劃重返香港衍生工具市場
大摩花旗計劃重返香港衍生工具市場
港股再升158點 創逾3月新高
港股再升158點 創逾3月新高
與攜程合作 Trip Advisor進軍中國
與攜程合作 Trip Advisor進軍中國
港視前職員內幕交易罪成 囚兩個半月
港視前職員內幕交易罪成 囚兩個半月
聯想中期純利增49% 派息增5％
聯想中期純利增49% 派息增5％
中美同意取消加徵關稅 美股再新高 高通季績勝預期 股價升逾8%
中美同意取消加徵關稅 美股再新高 高通季績勝預期 股價升逾8%
歐兩大金融業代表 倡延遲開市
歐兩大金融業代表 倡延遲開市
中資傳有意認購沙特阿美
中資傳有意認購沙特阿美
張兆聰：比亞迪壞消息下拒跌 可短炒
張兆聰：比亞迪壞消息下拒跌 可短炒
力伍：電子煙須在監管下求存
力伍：電子煙須在監管下求存
技術取勝：華晨中國9元料有支持
技術取勝：華晨中國9元料有支持
盧駿匡：恒指收復250天線 不代表牛市重臨
盧駿匡：恒指收復250天線 不代表牛市重臨
證券協會就職禮 張天生高歌娛賓
證券協會就職禮 張天生高歌娛賓
劉思明：大巿穩步向好 追「落後」藥股
劉思明：大巿穩步向好 追「落後」藥股
周顯：港元掛鈎美元較適合？
周顯：港元掛鈎美元較適合？
譚新強：沃倫不認為市場永遠是對的
譚新強：沃倫不認為市場永遠是對的
湯文亮：哈佛case study 不會教失敗故事
湯文亮：哈佛case study 不會教失敗故事
大阪民宿漸受投資者青睞 樓價高峰期已過 炒開賭消息為主
大阪民宿漸受投資者青睞 樓價高峰期已過 炒開賭消息為主
Osaka Dome鄰近巨蛋 5分鐘抵心齋橋
Osaka Dome鄰近巨蛋 5分鐘抵心齋橋
今年一手已破1.7萬宗 超去年全年 趕空置稅前清貨 全年勢創新例後紀錄
今年一手已破1.7萬宗 超去年全年 趕空置稅前清貨 全年勢創新例後紀錄
今年以來六大發展商銷售破千億
今年以來六大發展商銷售破千億
晟林劈價後下周一重推30伙
晟林劈價後下周一重推30伙
青衣一周14宗成交 較上月同期升近4倍
青衣一周14宗成交 較上月同期升近4倍
上月二手私宅呎租跌2.2% 3年半最勁
上月二手私宅呎租跌2.2% 3年半最勁
牛頭角舖5600萬沽 劈價2400萬
牛頭角舖5600萬沽 劈價2400萬