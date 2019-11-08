壹賬通伙銀通推無卡提款

他指出，現時市場仍有部分未被能受惠於傳統銀行服務的中小企，尤其是在開戶成本高、融資貸款等困難上仍屬未解決的痛點，未來會集中於提升顧客服務體驗，計劃年底前招聘最少100名員工。

WeLab Digital虛擬銀行亦計劃會於明年初開業，其創始人及首席執行官龍沛智昨日表示，未來將以零售客戶為主要服務對象，初步會先拓展年輕人市場，但不會因而忽略較年長人士或其他市場的需求，其中會率先試推基本產品，如存款和開戶服務等，屆時會因應市場需求，再作優化或者加推。至於人手方面，他稱該行招聘逾200人的目標已達到八至九成，目前正與多家企業商洽合作，會較集中在有龐大客戶群的公司。

眾安虛銀傳已試業

據本地傳媒報道，由眾安在線（6060）與百仕達（1168）合資組建的眾安虛擬銀行，已在香港開始試行營業，主要針對最多2000名員工作為其客戶，暫時提供簡單的產品和服務，如存款及轉帳，從以作初步的沙盒試驗。正式開業則計劃在明年初。另外有市場人士指，眾安銀行早於10月底進行試業，預料未來數日將有另一間虛擬銀行試業。