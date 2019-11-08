小存戶成驚弓鳥 頻現擠提風波

當局強調，該行各項業務正常，呼籲存戶勿信謠言。公安通報指，有9人在網上散播謠言及煽動影片，已被拘留。營口沿海銀行於2010年12月成立，為一家股份制商業銀行，截至今年上半年資產總額831億元。

海航持有沿海銀行 曾傳財困

河南伊川縣的農商銀行上周曾被傳倒閉，要人行作出澄清。事源於網上流傳消息指，上個月（28日）伊川農商行一名主要負責人被相關部門帶走問話，並反映該行董事長康鳳利的帖子，涉及貸款、回扣等方面，及後又傳出該行「行長跑路，農商行要倒閉」的消息。

伊川農商行「倒閉」惹恐慌

翌日（29日）疑消息引發存戶恐慌，網上傳該行下午辦理業務的籌號派至第1490號，出現擠提風險。伊川縣政府、人民銀行洛陽市中心支行和洛陽銀保監分局，其後急忙發出通告澄清，指伊川農商行資金充裕，經營正常。截至今年上半年，該行的資產總額為626億元。