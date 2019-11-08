經濟
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內地中小銀行擬重組 降金融風險 包商行危機惹關注 倡一籃子方案應對

【明報專訊】內地過去半年先後爆出多間中小型銀行的風險問題，包商銀行等先後面臨「爆煲」危機。彭博昨日引述知情人士報道，為降低中小型銀行的潛在風險，內地金融監管部門考慮推出一批方案，以進一步深化中小銀行改革，其中包括鼓勵總資產在1000億元（人民幣，下同）以下的小型銀行合併重組，以防範並化解金融風險。

明報記者 陳子凌

內地過去半年先後爆出多間中小銀行的風險問題，其中以今年5月包商銀行因嚴重信用風險被人行和銀保監接管一年，最令市場譁然。

彭博引述知情人士指，今年5月包商銀行被政府接管後，市場對小型銀行的風險憂慮增加，中國金融監管當局高度關注，考慮推出一籃子方案以進一步深化中小銀行改革，防範化解金融風險。

地方政府或須承責 人行可支援

可能的方案包括，對總資產1000億元以下，同時有潛在風險的小型銀行，鼓勵其合併重組。

此外，要求地方政府承擔本地問題金融機構處置的主要責任；如有需要，人行將提供必要的流動性支持；問題金融機構的老股東也要承擔風險損失的重要責任，考慮要求老股東透過購買永續債去補充銀行資本，或者以市場化的方式退出。

考慮要求老股東購永續債注資

據銀保監數據，截至今年上半年，中國總資產在1000億元以下的小型銀行超過3000間，大部分為農村商業銀行；農商行總資產規模達到36.5萬億元，在中國銀行機構中佔比約13%（見圖）。

千億資產以下小行共3000家

中央對中小銀行的風險加強關注，主因接連有中小行發生危機。除了5月包商銀行被接管，錦州銀行（0416）亦因未能如期公布2018年業績，於4月開始停牌，到6月時，核數師安永更質疑銀行部份貸款有問題及辭任，至7月錦州銀行獲工行（1398）及中國信達（1359）注資入股，展開內部重組並復牌，其財務危機才告一段落；而直至8月，屬於全國性商業銀行的恒豐銀行因流動性風險，需要由山東省政府接管，引入中金公司為戰略投資者注資解困。

在日前召開的國務院金融穩定發展委員會第九次會議上，亦重點提及中小銀行的公司治理、資本補充和風險防範，其中支持中小銀行多渠道補充資本是金穩會第二次提及，顯示中小銀行流動性問題比較突出，資金緊張情况仍然存在。

相關字詞﹕城商行 錦州銀行 恒豐銀行 人民銀行 包商銀行 金融風險 合併重組 中小銀行改革

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