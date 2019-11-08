益美國際：工程需求仍穩定

永久吊船業務市佔率達49%

麥劍雄續指出，外牆工程近年講求設計、隔聲隔熱、內置LED燈飾等，因此造價明顯提升。現時業內活躍的公司約有30至40家，當中益美排名第8，首十大市場佔有率為60%至70%。永久吊船方面主要營運商不多於15家，首5家市場佔有率達80%，其中益美市佔率為49%而位列榜首，行業競爭較細，近年不少建築物為便利日後維修所需，對吊船需求更大。

外牆工程中標率12.7%

截至今年10月15日，益美手頭未完成合約價值達9.26億元，另正參與48項及57項外牆及永久吊船工程投標，一般中標率分別有12.7%及49%。外牆工程施工期介乎兩至三年。

益美國際首席財務官龍瑞麒表示，外牆工程及永久吊船業務在2016至17年佔比70%及30%，到去年則調整至56%及43%。

麥劍雄不諱言，益美適逢上市時市况氣氛一般，但是他強調已為部署上市準備了兩三年，在無負債下上市集資，旨在增加現金儲備及提高知名度，以及集資應付工程增加。