6新股今掛牌 康德萊暗盤升逾兩成

信基沙溪暗盤每手帳面賺1230元

同日掛牌的東曜藥業（1875）是本港第11隻生物科技股（B股），旗下研發醫治癌症的生物類似藥，本次上市背靠晟德大藥廠、維梧資本等基石投資者，總計集資6.8億元。惟該股認購反應平平，公開發售錄得12倍超購，下限定價每股6.55元，昨日暗盤更加潛水6.1%，成為6新股中表現最差的一隻。

其餘新股中，內地石油管商達力普（1921）昨日暗盤升5%，報1.67元。香港建築股益美國際（1870）暗盤升17.5%，報1.14元。新加坡建築商Beng Soon Mach（1987）暗盤則跌2%，報0.49元。

硅谷天堂招股 3535.27元入場

今日亦有一隻新股開始招股，為南非開採金礦商硅谷天堂（1342），其背後大股東是於內地新三板掛牌的硅谷天堂資產。該股定價每股13.1元至17.5元，入場費3535.27元。公司總計發售8044萬股，香港發售佔一成，最多集資14.1億元，招股期將於11月18日結束。公司去年收益按年升近七成至2.2億美元，但財務持續惡化，淨虧損擴大至1486萬美元。