經濟
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6新股今掛牌 康德萊暗盤升逾兩成

【明報專訊】港股今日迎來6隻新股，業務涵蓋內地醫械、石油管道、新加坡建築業等。昨日招股結果揭曉，最搶手的是醫療股康德萊醫械（1501），其公開發售超額認購267倍，一手中籤率30%。該股以上限定價每股20.8元，集資8.3億元，為本批新股中集資規模最大的一隻。據耀才暗盤交易數據，康德萊暗盤「不負眾望」較招股價升逾兩成，報25.65元，每手帳面賺970元。但以升幅而言，昨日最強新股則屬內地酒店商城經營商信基沙溪（3603），暗盤升逾四成，報1.41元，每手帳面賺1230元。

信基沙溪暗盤每手帳面賺1230元

同日掛牌的東曜藥業（1875）是本港第11隻生物科技股（B股），旗下研發醫治癌症的生物類似藥，本次上市背靠晟德大藥廠、維梧資本等基石投資者，總計集資6.8億元。惟該股認購反應平平，公開發售錄得12倍超購，下限定價每股6.55元，昨日暗盤更加潛水6.1%，成為6新股中表現最差的一隻。

其餘新股中，內地石油管商達力普（1921）昨日暗盤升5%，報1.67元。香港建築股益美國際（1870）暗盤升17.5%，報1.14元。新加坡建築商Beng Soon Mach（1987）暗盤則跌2%，報0.49元。

硅谷天堂招股 3535.27元入場

今日亦有一隻新股開始招股，為南非開採金礦商硅谷天堂（1342），其背後大股東是於內地新三板掛牌的硅谷天堂資產。該股定價每股13.1元至17.5元，入場費3535.27元。公司總計發售8044萬股，香港發售佔一成，最多集資14.1億元，招股期將於11月18日結束。公司去年收益按年升近七成至2.2億美元，但財務持續惡化，淨虧損擴大至1486萬美元。

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