預期國泰轉差拖累 太古發盈警

【明報專訊】太古（0019）昨發盈警，指由於香港示威活動持續，太古地產（1972）旗下商場零售銷售額繼續受到影響，並已向一些零售租戶提供租金優惠，旗下酒店的入住率亦受到拖累。集團同時預計，香港中區的空置率將會上升，對中區的辦公樓租金構成下調壓力，不過旗下太古坊發展項目預期因需求殷切及租用率高企而令其辦公樓租金保持穩定。
多項業務受壓 靠售投資物業支撐
另一方面，受累於環球經濟受地緣政治及貿易摩擦拖累，導致航空客運及貨運的需求減少；香港的示威活動亦令7月份的訪港旅客減少，使國泰（0293）的旅客量減少及對機位預訂情况構成不利影響，因此集團不再預期國泰在今年下半年的業績將較上半年為佳。集團續指出，太古資源零售點銷量繼續受本地因素所累，料沁園食品將錄更大虧損。
集團在公告中提到，離岸業務雖然有復蘇迹象，但未達先前預期程度，現時對其前景不太樂觀，離岸業務前景對太古海洋開發集團船隊價值有重要影響，因此已檢討上述集團船隊帳面值；經檢討後，公司今年綜合溢利預期錄入現時估計約21.2億元的減值支出。另外，太古就港機工程（美洲）客艙設計整裝方案業務及沁園食品業務進行減值，現時估計減值支出約4.4億元，將對公司全年綜合基本溢利產生影響。
太古預期，綜合各項因素，集團今年綜合經常基本溢利將低於去年，主因是國泰預期業績。不過，集團出售投資物業及其他非經常因素後，今年綜合基本溢利仍大幅高於去年。集團上半年出售投資物業錄得收益119.4億元，下半年出售投資物業收益約14.42億元。