預期國泰轉差拖累 太古發盈警

多項業務受壓 靠售投資物業支撐

另一方面，受累於環球經濟受地緣政治及貿易摩擦拖累，導致航空客運及貨運的需求減少；香港的示威活動亦令7月份的訪港旅客減少，使國泰（0293）的旅客量減少及對機位預訂情况構成不利影響，因此集團不再預期國泰在今年下半年的業績將較上半年為佳。集團續指出，太古資源零售點銷量繼續受本地因素所累，料沁園食品將錄更大虧損。

集團在公告中提到，離岸業務雖然有復蘇迹象，但未達先前預期程度，現時對其前景不太樂觀，離岸業務前景對太古海洋開發集團船隊價值有重要影響，因此已檢討上述集團船隊帳面值；經檢討後，公司今年綜合溢利預期錄入現時估計約21.2億元的減值支出。另外，太古就港機工程（美洲）客艙設計整裝方案業務及沁園食品業務進行減值，現時估計減值支出約4.4億元，將對公司全年綜合基本溢利產生影響。

太古預期，綜合各項因素，集團今年綜合經常基本溢利將低於去年，主因是國泰預期業績。不過，集團出售投資物業及其他非經常因素後，今年綜合基本溢利仍大幅高於去年。集團上半年出售投資物業錄得收益119.4億元，下半年出售投資物業收益約14.42億元。