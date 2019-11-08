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李嘉誠支援食肆計劃 最快月底派錢 今起接受申請 次輪撐零售料下周公布

【明報專訊】李嘉誠基金會公布，額度達2億元的中小企「應急錢」計劃飲食業方案將於今日早上9時起接受申請，至11月17日（下星期日）下午5時截止，最快本月26日可收到該筆6萬元的資助。申請只可網上登記，截止登記後該會將一併審批申請，絕非先到先得，如果申請宗數多過首階段資助名額，將以電腦隨機抽出成功申請者。有業界人士表示，今次基金會措施對小型食肆有一些幫助，並提到近日交通情况好轉，生意亦有所改善。

明報記者 蕭嘉聰

基金會日前已公布相關細節，包括只限網上申請，需要準備有效商業登記證、食肆牌照（普通食肆、小食食肆、燒味及鹵味店）、店面近照，登入網站www.lksfsme.hk後，首先檢視及確認是否符合六項申請準則，上載商業登記及食肆牌照的照片後，網頁會自動顯示資料，核對及確認收到申請後，基金會將發出電郵及/或手機短訊確認申請。基金會提醒，由於成功申請者將收到短訊通知，6萬元銀行本票亦會以速遞或郵寄送到食肆登記地址，建議申請者要小心核對食肆地址及提供有效手提電話號碼，如果11月26日仍未接獲通知，可視為申請不成功。

本月26日未獲通知 即為申請失敗

關於審核過程，基金會強調是「以最信任的態度訂定最簡易的批核過程」，相信香港市民會本着互信互助精神。為符合法例要求，基金會已委託專業團隊協助審核，如發現欺詐或盜用他人資料的情况，將嚴正處理。據了解，基金會下周公布第二輪「應急錢」計劃，對象將為零售業。

倘申請者超資助名額 將隨機抽選

基金會在常見問答中提到，每一個商業登記號碼最多只可為一家店舖提交申請，如申請者擁有多於一家食肆、食肆分店或相同名字店舖，該申請者也只能為其中一家店舖遞交一份申請表格。另外，所有合資格人士均有機會獲資助，如申請者多於計劃首階段的資助名額，將由電腦隨機抽出成功申請者。以2億元計，是次計劃將有逾3300家食肆受惠。

餐飲聯業協會：港鐵延收車 生意改善

餐飲業近月生意明顯受挫，政府統計處日前曾公布，9月食肆總收益按年跌13.1%，第三季計亦下跌11.7%。餐飲聯業協會會長黃家和認為，以小型食肆每月租金、人工開支約20萬元計，計劃對食肆繼續經營生意有幫助，該會將聯合其他協會幫助食肆申請。他又表示，近日港鐵（0066）延至晚上11時30分收車，市民開始回復跨區消費，行業生意有改善的迹象，但長遠計仍要待社會回復平靜，生意才會有明顯的改善。

叙福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍就在其facebook專頁發文指出， 「誠哥派錢都派得有型過人」，不需要填寫「放大鏡都睇唔到」的表格，而且數分鐘內便可透過電腦、手機完成申請，單是手續簡單易明已非常值得學習。

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