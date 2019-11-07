彭博孔令儀：內地收緊貸款 反利優質內房

孔令儀指出，內房股今年以來普遍表現不錯，原因之一是它們不單在剛過去的「金九銀十」傳統銷售旺季報捷，而且在首10個月累積合約銷售金額亦頗理想，例如世茂期內賣樓收入便按年勁升45%，遠超全年增長約20%的銷售目標，屬該行所統計的內房中表現最佳（見圖）。

中共中央政治局會議在今年4月強調「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的」定位，7月除重申「房住不炒」外，又提出了「房地產長效管理機制」，並首次提出「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」，上月底閉幕的四中全會又提到要「確保人民安居樂業」、「住有所居」，近月中央對房地產的調控政策持續，未有明顯放寬迹象。

內地居民負債率高 恐影響金融穩定

孔令儀分析，經過2016年起人行大幅放寬銀根流入房地產市場以來，過去3年內地地產相關貸款佔整體銀行新增貸款的比率，已由2015年的31%大幅攀升至2016年的45%，在前年及去年該比率亦維持在約四成的高水平；她續說，另一關鍵數據是內地居民負債佔GDP的比率，由2008年的18%急升至去年的53%，而人行已表明該比例若超過35%將影響中長期經濟增長、若超過65%會影響金融穩定，故此中央在可見將來的政策方向是防止樓市過熱，避免居民負債率進一步上升。

由於面對上述重大潛在宏觀風險，孔令儀指出，人行近月多次強調要加強監管高槓桿內房，而內銀亦已收緊房地產貸款，當中不止收緊對內房的企業融資，亦更嚴格審批個人按揭貸款的申請。

該新國策對內房股的影響是，若個別內房槓桿過高，相當部分貸款需要在短期償還，而且未能取得新貸來冚舊債的話，在目前市况不算理想的情况下，唯有將樓盤減價促銷，「或者可以說是以價換量，它們寧願犧牲毛利率，也要提高現金回款，紓緩現金流的壓力」。

作為比較，孔令儀指出，近月內銀收緊對整體內房的貸款，對槓桿率低及具備境外融資能力的內房反而有利，因為它們可在境外配股集資或低息發債，完成重大融資後，在目前內地土地拍賣市場價格回落，而且有不少同業退出市場低價出售項目的情况下，它們可以相宜價格大舉增持土儲，有利日後的銷售能力及盈利表現。

當中，向來資產負債表穩健的世茂近月便積極向流動性緊張的內房同業「執平貨」收購土地，屬受惠內房新國策的表表者，故該股股價今年以來亦升逾三成、屬表現最佳內房之一。

龍湖低息發債 潤地高位配股

除世茂外，孔令儀認為，目前潤地、龍湖、萬科（2202）及中海外（0688）均具備上述優勢。當中龍湖是少數獲國際信貸評級機構（標準普爾、惠譽）給予投資級別（BBB）的民企內房，故此集團於9月發行10年期的8.5億美元優先票據息率低至3.95厘；至於潤地股價上月17日創歷史新高37.5元後不久即宣布配股，於本月1日完成，以每股33.61元配售2億股，相當於已擴大的發行股本約2.8%，集資淨額67.2億元。

孔令儀分析，與大部分內房主要依靠住宅銷售不同，潤地及龍湖在發展住宅的同時，亦建立商場收租物業組合，而這些商住地呎價比純住宅地低，關鍵是潤地及龍湖同樣擁有優秀的商場管理能力，讓住宅小區的住戶成為顧客群支持商場租金收入增長。市場對龍頭內房「住宅+商場」的經營模式相當受落，龍湖股價本周已破頂，而潤地股價雖然在上月下旬曾因配股消息短暫下跌，但近月已隨大市回升，昨日收報35.1元，在配股價（33.61元）及歷史高位（37.5元）的中間區間。

分拆物管投資物業 可成股價催化劑

向前望的話，孔令儀估計，潤地可能會分拆物業管理或投資物業業務，而世茂亦有機會分拆物業管理或酒店業務，均屬潛在股價催化劑。

孔令儀總結說，雖然近月中央對房地產市場的調控措施持續，但此舉主要遏抑投資需求，由於內地居民在一二線城市置業的剛性需求仍然強勁，加上內房行業集中度有所提升，優質內房股今年首10個月銷情理想的趨勢可望持續，後市仍然值得看好。

明報記者 葉創成

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