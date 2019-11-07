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湯文亮：預測樓價月升1% 九成九會錯

【明報專訊】有老友問香港樓市明年走勢，是升抑或跌，我話暫時未可以預測，因為中美貿易戰尚未簽署第一階段協議，雖然似乎進展理想，但一日未簽，一日都不可以作實，尤其是大家都知道美國總統特朗普反口覆舌，隨時再最後一刻要求更苛刻的條件，就算雙方順利簽署，中美雙方都要一段時間來復元，畢竟貿易戰令中美都受到損失。這並不是我亂講，而是聯合國的正式報告，特朗普當然唔同意，他認為美國在貿易戰佔盡上風，在中國身上攞到不少着數，其實，美國也是慘勝，美國人是知道的。

除了中美貿易戰之外，香港正在受社運活動煎熬，而且愈來愈激烈，政府除了譴責之外，根本沒有其他辦法，事實上已經譴責了百幾次，亦沒有人夠膽講社運幾時可以完結，預測樓市走勢不能不考慮社運這個大因素。

供應增加最後令樓價下跌

不過，社運亦對樓市帶來了正面信號，就是政府會強制性增加供應，解決長期供應不足的老問題，以及放寬按揭保險，令到有能力供樓但沒有足夠首期的人可以買樓。受到這個消息刺激，大約600萬至800萬元的住宅單位受到歡迎，不但成交量大增而且樓價急升，很多人認為樓市會作出V形反彈，於是紛紛轉軚睇好樓市。但我認為這只會是曇花一現，成交量很快回復低水平，樓價亦會作出回調，畢竟買樓的人了解到，供應增加最後都會令到樓價下跌，至於跌幾多就要視乎香港局勢及經濟環境如何，如果以為樓市會V形反彈，未免是太樂觀。

有老友唔同意我的見解，並且話我危言聳聽，佢話有大行分析員表示樓價已經見底，明年每一個月都會上升1%，我話我的見解經常都被人否定，已經是見怪不怪，但我沒有危言聳聽，我以事論市而已；至於明年樓市會不會上升12%，我不敢說沒有可能，但以每月1%速度上升，這應該很難做到，因為即使明年上升12%，有可能時多時少，甚至有兩三個月下跌，但整體就上升12%。其實預測樓市，不需要那麼仔細，估到明年上升抑或下跌，已經是很叻，太過仔細反而有機會被人笑預測不準確。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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