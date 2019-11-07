周顯：世界艱難 撈賭都要蝕本

不過，這些人應該是玩「底面」的，即是他們和賭客對賭，被國家逼付錢，也沒仇報。如果這筆錢是正正常常的從6間有牌賭場中輸掉的，而且已經交了澳門賭博稅，相信要嘔出來，就困難得多了。

朋友說，有位廳主過了十年八年，都照樣被國安追錢，簡直是慘無人道。我說，過了十年八年，贏了二十億元，吃喝嫖賭，隨時都花了十幾億元啦，點有咁多錢賠，坐一世監都吐不出來啦。

朋友笑說，國家真係無咁蠢，如果你使晒，就唔會找你啦。他們梗係已經查清你大把錢，先至去找你晦氣，否則捉你個人，問完一輪之後，拉你坐監，仲浪費國家米飯！（按：這令我想起，當年有種說法國家把死囚打靶，還要付3毫子子彈費。現在的中國監犯，也要勞動，為國家賺錢。）

最後講講「底面」，原來以前開賭廳，是45%分成，現在則因經營太過困難，賭場特惠給他們55%，但還是幾乎間間賭廳都輸錢。所以，如果賭廳不靠「底面」，根本無法經營。唉，其實玩「底面」，還是算比較正派，現在流行把客人拉到網上賭場，完全不關6個賭牌事，但這又有甚麼法子，世界艱難，連撈賭都要蝕本呀！

[周顯 投資二三事]