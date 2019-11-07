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劉思明：大巿牛皮 地產股中線勝收租股

【明報專訊】內地A股回軟，但未對港股造成沽壓，港股表現牛皮，已算不俗。市况淡靜，本地地產及收租股全面向好成為焦點，短線收租股落後反彈力強，中線地產股料會繼續跑贏。

恒指昨日低開後最多跌135點、低見27,547點回升，午後倒升67點，收報27,688點，升5點；國指跌16點。大市成交728億元，低於60天平均近一成，稍為冷清。據《明報》港股數據庫，升跌比率43比57，升逾3%佔上升股份一成，跌逾3%佔半成；陽燭對陰燭為41比59，大市略淡但沽壓不大。

行業的表現更顯市况牛皮，本報數據庫追蹤的30個行業，全部變幅小於1%；整體有六成下跌，原材料跌近1%表現最差，其次博彩及消閒、科技器材、食物飲品跌約0.7%、0.8%，各有兩三成股份上升。上升行業中，地產相關升0.9%，有超過九成股上升，跑贏一眾行業；緊隨的軟件服務、公路鐵路升約0.8%，有約六成股份上升。

新世界挑戰12元水平

地產股太古地產（1972）、九倉（0004）分別升2%、1.7%表現最強。九倉交投活躍，昨天成交高於60天平均逾一成，並且升穿100天線，走勢最佳。不過，相比下，收租股的表現遜於發展商，新世界（0017）甚至九倉大股東會德豐（0020）等明顯跑贏。之前提到新世界可看高一線，該股昨天升穿11.5元企穩收市，後市料可沿10天線挑戰12元或以上水平。

平安好醫生未確認調整結束

個別股份昨天買盤積極，強勢的新東方在線（1797）上周由19元高位急回，日前低見15.7元反彈，昨天再創新高。年內強勢的平安好醫生（1833）由上月高位跌逾兩成後，昨天亦顯著反彈，升逾7%；不過，該股與新東方在線不同，未確認調整結束，須待重上20天線約57元，而短線有機會在20天線至50天線約50至57元上落。

中聯重科創新高 向目標6.5元進發

談到強勢股，上月中指中聯重科（1157）蓄勢向上突破，但結果經過大半個月的整固，昨天才發力向上，創出多年新高。公司於10月底已交出一份亮麗成績，首3季純利增長1.7倍，包括第三季純利倍增，保持強勁增長；業績後亦獲大行看好，花旗上調其目標價至6.49元，視作中國工程機械行業首選。走勢上，中聯重科有望延續升勢，拾級向約6.5元目標推進，短線止蝕放在5.8元。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕中聯重科 收租 地產 港股

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