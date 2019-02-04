劉宇亮：恒指雙底回升 目標28800點

【明報專訊】外圍氣氛良好，上周美國公布10月非農業新增職位12.8萬個，高於市場預期增加8.5萬個，遠較市場預期強勁。美股連日破頂，道指連續上升兩周、標指連升4周和納指連升5周，未見轉勢。雖然中美兩國元首原定在智利舉辦的亞太經合組織（APEC）峰會期間會舉行「習特會3.0」作簽署首階段的貿易協議，但隨着峰會因當地連日示威取消，現中美需選一個新地點。貿易戰開打後，兩次「習特會」舉行前的一個月內，恒指分別上升2600點和2200點，可見其威力。
人民幣升穿7算 中資金融股續強勢
挾着中國財新公布的中國製造業PMI錄得51.7，較9月上升0.3，連升4個月，是2017年以來最高位，令港股11月開局企穩100天線和27,000點關口。另外，人民銀行11月5日進行中期借貸便利（MLF）操作，金額為4000億元，中標利率為3.25厘，較上期下降了5個基點，這是自2018年4月以來，首次調降1年期MLF利率。
中美貿易談判進展有所突破，帶動離岸人民幣兌美元匯價升穿7算水平，創逾3個月來高位，利好港股。加上，中資金融股持續10月的強勢，工中建三行、中壽（2628）和平保（2318）共佔恒指超過22%佔比，足以帶領大市，可見港股在11月中前易升難跌。
圖表上，恒在8月15日跌至24,899點與年內最低的1月3日24,896點形成雙底後展開升浪，現已收補8月初的大型下跌裂口。當時的大幅下跌正正是美國公布在9月開始實行對1120億元中國貨品加徵關稅；如此關稅短期內獲確定取消，恒指在28,000點前稍作整固後，有力回到6月至7月時的波幅區間28,000至28,800點。