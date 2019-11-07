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經濟
2019年11月7日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
聶德權兩子9月首置入市匯璽III 另一子去年購匯璽II 3伙全屬1房涉2421萬
曾稱拒做怪獸家長 盼「良好環境活得開心」
葛珮帆「甩名」後首置購鹿茵山莊 慳稅183萬
上月3樓花盤申預售 涉近千伙
藝里坊2房月租3.5萬
證監設虛擬幣平台發牌制度 僅納入有證券型代幣平台 只准服務專業投資者
重申虛擬資產期貨風險極高 不可能批牌
歐達禮：有重要企業施壓 禮賓府傳召證監成員
WeWork傳棄租灣仔6萬呎樓面
金管局人行簽區塊鏈合作備忘
港交所提購倫交所耗1.3億 第三季少賺一成 分析：前景看阿里上市
外電：阿里下周港闖關 料集資千億
5G頻譜「售罄」 香港電訊中移動成大戶
利潤率料遜預期 蒙牛一度跌6%
研發疫苗見成果 長江生命飈1.5倍
吉利10月銷售回升 新能源車多售27％
康宏吳榮輝：復牌工作已達九成
支付寶微信支付開放外國遊客 可綁定國際信用卡 年底前免手續費
GrabPay車保 低至每程0.1美元
海通追討李河君1.31億債
索上市委聆訊紀錄不果 聯合資源或採行動
軟銀投資We致上季巨虧 14年首次季度見紅 孫正義：我判斷有問題
施樂蛇吞象 擬併同業惠普
沙特阿美承諾上市後1年不售股
張兆聰：行業景氣料持續 中聯重科仍強勢
梁志麟：大市仍冷靜 日圓難急跌
李曉佳：政府靠捐地借地 造地機制仍欠奉
技術取勝：中國軟件料3.6元有承接
劉宇亮：恒指雙底回升 目標28800點
渣打fb交代「獨立調查」 澄清冇泄客戶資料
劉思明：大巿牛皮 地產股中線勝收租股
周顯：世界艱難 撈賭都要蝕本
湯文亮：預測樓價月升1% 九成九會錯
彭博孔令儀：內地收緊貸款 反利優質內房
內房進軍本港樓市 分散地區及貨幣風險
恒大上月賣樓破紀錄 宜留意毛利率變化
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技術取勝：中國軟件料3.6元有承接
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【明報專訊】蒙牛向下宜守28元（圖）
綠城8.5元阻力不輕（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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