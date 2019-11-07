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李曉佳：政府靠捐地借地 造地機制仍欠奉

【明報專訊】近期「鬥地主」是網上其中一個關鍵字，特首林鄭月娥引發規模龐大的反修例運動，一直大喊止暴制亂，卻只有愈制愈亂；另一邊廂卻將問題推卸向地產霸權。在內地官媒開腔助威下，端出《收回土地條例》揮舞恫嚇一番後，新世界（0017）及恒地（0012）先後或捐或借地獻出土地，然後呢？

杯水車薪 難應付每年5萬新移民

作為最早響應政府號召的發展商，新世界早在林鄭宣讀《施政報告》前已宣布捐地300萬平方呎，給政府興建公共房屋，恒地則緊隨其後，上周以1元代價租借43萬平方呎土地給政府，為期7年，用於興建過渡房屋。這裏先要討論一個問題，林鄭在上任以前，一直強調房屋供應是她非常重要的工作，成立土地供應專責小組進行長達18個月的討論，結果卻是拿出一個滿有爭議的「明日大嶼」計劃，到民怨在6月因《逃犯條例》修訂大規模爆發，最終「明日大嶼」可能淪落到「八萬五」的下場，一切還原基本步，政府再向發展商的農地「埋手」。

筆者早前已經在本欄討論過，今時今日的民怨已非每人派一間公屋可以消解，但翻開長長的公屋輪候冊、每年5萬名內地來港新移民，的確房屋供應不足是香港一大難題，但由於新移民來港並非一次性事件，而是因應機制每天每月都在發生，政府要長遠解決問題，除了要控制人口（以及房屋的需求）外，更需要一個有系統的機制去增加土地來源。

借地較捐地更無效率

而發展商捐地，正正是一種毫無機制的獲得土地來源，我們可以預見，除新世界及恒地外，新地（0016）應該都會響應，向政府捐出或借出土地。但事實上，連同長實（1113），香港就只有這四大發展商擁有較充裕的農地土儲可以「進貢」，你不可能期望他們會無止境向政府無償捐地，林鄭政府在經過兩年多管治後，沒有建立可靠穩定的造地機制，只能靠恫嚇、鬥地主「換地」，其實是杯水車薪，根本標也治不了，更遑論治本。

捐地與借地本就「無規無矩」，借地較捐地更無效率。根據運房局長陳帆今年3月在立法會回應提問，他指南昌街以組合屋形式興建的過渡房屋，總撥款額為3574萬元，以預期興建88個單位計，每個單位成本約40萬元；到上月底運房局給予立法會的文件，在空置土地搭建臨時構築物和在非住宅樓宇內提供的過渡房屋，每個單位最多資助額又已漲至55萬元。

以恒地錦田農地借出期為7年計，由於規劃及興建要2至3年，結果是每個單位隨時花費55萬元，卻只可用上四、五年。如果興建公屋呢？根據房委會今年初估計，每個公屋單位造價80萬元，費用雖然比組合屋昂貴45%，但使用年期則遠較組合屋長，到底公帑是否用得其所，留給大家判斷吧。

[李曉佳 財經澡堂]

相關字詞﹕鬥地主 借地 捐地 林鄭 新地 長實 恒地 新世界

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