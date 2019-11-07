梁志麟：大市仍冷靜 日圓難急跌

美國上周公布的就業數據理想，紓緩美匯指數的下行壓力。縱使美國經濟有轉弱亦象，但基本面仍較其他主流國家為佳，將限制美元的下跌空間。技術上美匯指未有跌穿上升通道底部後反彈，暫時指數於97.5至98.4上落。要留意美國明日公布密歇根大學消費信心指數，市場預期跟前值相若，始終美股再創新高，料指數急跌的機會不大。

英鎊暫1.2780至1.3000上落

歐洲貨幣方面，英倫銀行今日傍晚公布議息結果，由於市場焦點落在12月大選，估計議息對美元的影響不大。暫時英鎊於1.2780至1.3000上落。歐元於200天線1.1190遇阻力後回落，料短線可回落至1.10水平。美元兌瑞郎則於0.9840至1算上落。

澳洲儲備銀行今早公布貨幣政策聲明，估計有機會下調經濟增長預測，要留意會否透露推出量寬。技術上澳元升穿0.69阻力，確定匯價於0.67形成雙底，但預期於250天線有阻力（見圖）。紐元升穿0.6450阻力後回落，短線於0.6300至0.6460上落。

加拿大周五公布10月份就業數據，雖然市場預期職位增長由5.4萬減至1.5萬份，但過去數據相對波動，估計對加元的影響有限。由於油價未有明確方向，估計美元兌加元短線難以跌穿1.30，料後市於1.3040至1.3220上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]