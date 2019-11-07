施樂蛇吞象 擬併同業惠普

施樂股價早段升至38美元

消息人士稱，施樂已收到一家大型銀行的非正式融資承諾，但施樂不一定會提出收購，交易能否成功也不確定。目前的收購時機對施樂有利。該公司剛通過出售與富士菲林的合資公司——辦公室設備供應商富士施樂的股份，獲得23億美元。富士菲林同時撤銷了對施樂索償逾10億美元的訴訟。富士菲林去年曾與施樂達成收購協議，將施樂併入富士施樂，但最終因施樂主要股東反對而推翻交易。

由於打印文件的需求下降，施樂與HP一直忙於重組業務。總部位於康涅狄格州的施樂，主要生產大型打印機和影印機，其近100億美元的年收入，大部分來自向企業出租和維護這些設備。剛於本月上任的惠普行政總裁洛雷斯（Enrique Lores），30年前以實習生身份加入惠普，自2015年一直負責打印機業務。總部位於加州的惠普，主要銷售小型打印機、打印油墨，同時也是全球最大的個人電腦生產商之一。在截至2018年10月的財年，惠普收入超過580億美元。

惠普是由惠普公司（Hewlett-Packard Co.）於2015年剝離慧與科技（HPE）後留下的資產。慧與向企業客戶銷售伺服器、數據存儲設備等。惠普10月初表示，將實施一項重組計劃，裁員達9000人，相當於總員工人數16%，從而每年節省10億美元。

（華爾街日報）

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