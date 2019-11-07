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軟銀投資We致上季巨虧 14年首次季度見紅 孫正義：我判斷有問題

【明報專訊】投資者觀望中美首階段貿易協議的進展，美股早段窄幅上落。受投資虧損影響，日本軟銀集團在截至9月底的第二財季經營虧損達7040億日圓（約505億港元），虧損較分析師預期高，與去年同期差不多相同金額的經營溢利形成強烈對比，這也是軟銀集團14年來首次錄得季度虧損。軟銀透過全資子公司，對共享辦公空巨頭WeWork進行的投資，產生約47億美元（約367億港元）的損失。這筆損失是截至9月底，軟銀子公司所持WeWork股份的公允價值，與軟銀購買這些股份的價格之間的差額。軟銀未披露對本財年的預估，稱有太多不確定因素。

軟銀集團公布業績前，周三在日本市場股價微升。WeWork的正式名稱為We，原定於9月進行首次公開募股（IPO），但因其盈利能力及企業管治備受質疑而令IPO擱淺。IPO取消後，軟銀在10月繼續為We填坑，向其提供95億美元（約713億港元）的救助，當中包括債權和股權。軟銀最新的救助開支尚未計入上季的業績。

續打救We 最近金額未反映

軟銀行政總裁孫正義表示，這次業績完全崩潰，是其創業近40年來首次匯告如此巨大的虧損。他說：「我的判斷存在問題，這是我必須反思的。我在很多方面感後悔。」當談及9月卸任We行政總裁的紐曼（Adam Neumann），孫正義稱：「我對他的許多負面問題視而不見。」

願景基金經營虧損近700億

軟銀牽頭的願景基金（Vision Fund）及其一隻規模較小的基金，上季經營虧損9700億日圓（約696億港元），當中反映了包括WeWork和召車平台優步（Uber ）在內的投資損失。孫正義為自己的整體投資策略辯護，指向財困的WeWork注資，是因為其業務穩健，相信其表現將會反彈。

願景基金近年是軟銀利潤的增長動力，過去兩年為軟銀貢獻逾140億美元的帳面利潤。WeWork和優步曾是其矚目的投資，惟它們的估值不斷縮水，也增加了願景基金資產組合進一步減記的可能性。由於優步的虧損持續，且IPO後的鎖定期結束，其股票將面臨沽壓。

投資失利 恐礙未來集資

願景基金已於9月12日暫停新投資項目。由於該基金已動用了資本總額的85%，餘下資金將用作現有項目的跟進投資。該基金截至9月底持有88項投資，成本707億美元，公平值為776億美元。孫正義正為他的第二代價值1000億美元的願景基金集資，最新的投資虧損將會為集資帶來障礙。

不過軟銀也有一些好消息。美國聯邦通訊委員會（FCC）已批准軟銀集團旗下的美國第四大電訊公司Sprint，正式與美國第三大電訊公司T-Mobile合併，稱這交易可促進競爭，加快美國的5G網絡部署。

（綜合報道）

[國際金融]

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