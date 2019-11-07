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支付寶微信支付開放外國遊客 可綁定國際信用卡 年底前免手續費

【明報專訊】支付寶及騰訊（0700）旗下微信支付近日相繼為外國遊客提供在內地的移動支付服務。螞蟻金服所推出的海外版支付寶，以外國遊客為目標客群，可以憑海外信用卡直接為其帳戶增值，帳內金額有效期90日，中國內地城市基本上全部通行，但港澳台地區人士暫未能使用，只能繼續用原有的AlipayHK。另一方面，騰訊（0700）亦於近日宣布，微信支付將可以使用國際信用卡進行綁定（見表），但暫時未有公布進一步詳情。

明報記者 葉子晴

螞蟻金服指，國外人士先要下載支付寶國際版應用程式，並進入到名為「tour pass」小程序；期後可綁定個人的Visa、Mastercard（萬事達卡）、JCB及Diners Club International （DCI）等海外信用卡或記帳卡，增值到程式內使用，每次增值金額最低為100元（人民幣．下同），最多2000元；匯率會以相關發卡機構當日的匯價計算；基本上所有內地城市均可作線下消費，亦可支付淘寶，惟轉帳功能暫未開放。據了解，支付寶國際版的使用截至今年年底可豁免手續費。

微信支付可綁定Visa萬事達卡

其競爭對手騰訊旗下微信支付亦宣布，與Visa、Mastercard、American Express、Discover Global Network及JCB等國際卡組織合作，海外人士可用國際信用卡綁定微信錢包，並在內地使用移動支付消費，但未公布相關使用方法的詳情。昨日有內地媒體引述騰訊表示，微信支付未來會以內地火車購票網站12306及滴滴出行等衣食住行有關場景消費作試點，進一步有序放開更多應用場景，但目前尚未有產品落實。

港澳台區未適用 續用AlipayHK

以往未開放功能時，外國及港澳台人士如要在中國內地使用移動支付，均需要以內地電話及銀行戶口註冊使用。

AlipayHK在7月中已經獲人行許可，逐步在內地開展跨境移動支付，惟僅限在大灣區內使用；WeChat PayHK在去年落實「雙向跨境支付」，以微信的「香港錢包」以港元付款，不過目前服務只是支援美團點評（3690）及滴滴打車等線上程式消費使用。

相關字詞﹕滴滴打車 美團點評 螞蟻金服 支付寶 騰訊

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