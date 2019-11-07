研發疫苗見成果 長江生命飈1.5倍

集團副總裁及營運總監余英才（圖左）表示，是次研究結果確認集團的研發方向正確，因此擬進一步開發亞洲人癌症方面的用藥，更考慮在現有大埔基地之外，加碼在古洞投資新的研發中心。

黑色素瘤療法環球市場值逾10億美元

長江生命科技是於2007年度首次披露開發黑色素瘤疫苗，歷經12年初見成果。余英才未有透露在開發Seviprotimut-L的研發費用多少，只謂集團按年將銷售保健品及農業相關業務所賺的，花費1.6億至1.8億元用於不同醫藥研發。集團副總裁及科學總監杜健明（圖右）表示，Seviprotimut-L何時兼用其他藥物如免疫檢查點抑制劑（Checkpoint Inhibitor）進入第三期測試，則視乎經動物測試結果而定，現時動物測試部分已進行一半。除黑色素瘤疫苗外，他們仍就河豚毒素開發而成的鎮痛藥進行研究，並在肝癌用藥開發先以早期癌症患者，作為重點測試對象。

余英才補充，黑色素瘤療法的環球市場估值超過10億美元，但集團的產品面世時間未確定，因此未定價。若參考市場使用第4期臨牀測試產品轉作第三期病人臨牀測試時，按今天指標每年用藥價值達12萬美元作評估，一旦產品面世，按一般重要藥品全球銷售價值計可高達10億美元或以上。