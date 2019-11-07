利潤率料遜預期 蒙牛一度跌6%

奶源成本升幅較預期快

蒙牛管理層在會上表示，利潤率或未能達到早前預期，主要原因是今年下半年奶源價格上升8%，升幅快過預期。若奶源每上升2%，會令毛利率下跌0.6個百分點，即使節省銷售和行政成本，仍未能完全消化影響。不過，管理層指出，銷售增長完全彌補了利潤率放緩的影響，因此營運利潤的實際金額可穩固地上升。高盛維持蒙牛評級為「中性」，12個月目標價為31.4元。

繼續受惠中美貿易談判良好氣氛，美股連創3日新高，帶動港股連升5日。港股開市調整至27,550點後反彈，午後最多曾升67點。雖然A股收市後一度倒跌，但收市前收復失地，恒指全日升5點或0.02%，報27,688點，國指跌0.15%，報10,860點。主板成交金額較前日大減20.9%，降至728億元。本地地產股反彈，新世界發展（0017）上升1.22%，為表現最佳藍籌，九倉置業（1997）亦升1.19%。