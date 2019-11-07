經濟
下一篇 上一篇

利潤率料遜預期 蒙牛一度跌6%

【明報專訊】高盛昨日發表報告，指蒙牛（2319）管理層在投資論壇上表示，雖然預期今年下半年蒙牛的銷售繼續穩固增長，與今年上半年一成多幅度相似，不過核心營運利潤率的增長，因奶源成本上升，或會低於早前目標按年增長0.5個百分點。蒙牛開市後急插，最多跌6%，收報30.5元，跌1.9元，為表現最差藍籌。

奶源成本升幅較預期快

蒙牛管理層在會上表示，利潤率或未能達到早前預期，主要原因是今年下半年奶源價格上升8%，升幅快過預期。若奶源每上升2%，會令毛利率下跌0.6個百分點，即使節省銷售和行政成本，仍未能完全消化影響。不過，管理層指出，銷售增長完全彌補了利潤率放緩的影響，因此營運利潤的實際金額可穩固地上升。高盛維持蒙牛評級為「中性」，12個月目標價為31.4元。

繼續受惠中美貿易談判良好氣氛，美股連創3日新高，帶動港股連升5日。港股開市調整至27,550點後反彈，午後最多曾升67點。雖然A股收市後一度倒跌，但收市前收復失地，恒指全日升5點或0.02%，報27,688點，國指跌0.15%，報10,860點。主板成交金額較前日大減20.9%，降至728億元。本地地產股反彈，新世界發展（0017）上升1.22%，為表現最佳藍籌，九倉置業（1997）亦升1.19%。

上 / 下一篇新聞

聶德權兩子9月首置入市匯璽III 另一子去年購匯璽II 3伙全屬1房涉2421萬
聶德權兩子9月首置入市匯璽III 另一子去年購匯璽II 3伙全屬1房涉2421萬
曾稱拒做怪獸家長 盼「良好環境活得開心」
曾稱拒做怪獸家長 盼「良好環境活得開心」
葛珮帆「甩名」後首置購鹿茵山莊 慳稅183萬
葛珮帆「甩名」後首置購鹿茵山莊 慳稅183萬
上月3樓花盤申預售 涉近千伙
上月3樓花盤申預售 涉近千伙
藝里坊2房月租3.5萬
藝里坊2房月租3.5萬
證監設虛擬幣平台發牌制度 僅納入有證券型代幣平台 只准服務專業投資者
證監設虛擬幣平台發牌制度 僅納入有證券型代幣平台 只准服務專業投資者
重申虛擬資產期貨風險極高 不可能批牌
重申虛擬資產期貨風險極高 不可能批牌
歐達禮：有重要企業施壓 禮賓府傳召證監成員
歐達禮：有重要企業施壓 禮賓府傳召證監成員
WeWork傳棄租灣仔6萬呎樓面
WeWork傳棄租灣仔6萬呎樓面
金管局人行簽區塊鏈合作備忘
金管局人行簽區塊鏈合作備忘
港交所提購倫交所耗1.3億 第三季少賺一成 分析：前景看阿里上市
港交所提購倫交所耗1.3億 第三季少賺一成 分析：前景看阿里上市
外電：阿里下周港闖關 料集資千億
外電：阿里下周港闖關 料集資千億
5G頻譜「售罄」 香港電訊中移動成大戶
5G頻譜「售罄」 香港電訊中移動成大戶
研發疫苗見成果 長江生命飈1.5倍
研發疫苗見成果 長江生命飈1.5倍
吉利10月銷售回升 新能源車多售27％
吉利10月銷售回升 新能源車多售27％
康宏吳榮輝：復牌工作已達九成
康宏吳榮輝：復牌工作已達九成
支付寶微信支付開放外國遊客 可綁定國際信用卡 年底前免手續費
支付寶微信支付開放外國遊客 可綁定國際信用卡 年底前免手續費
GrabPay車保 低至每程0.1美元
GrabPay車保 低至每程0.1美元
海通追討李河君1.31億債
海通追討李河君1.31億債
索上市委聆訊紀錄不果 聯合資源或採行動
索上市委聆訊紀錄不果 聯合資源或採行動
軟銀投資We致上季巨虧 14年首次季度見紅 孫正義：我判斷有問題
軟銀投資We致上季巨虧 14年首次季度見紅 孫正義：我判斷有問題
施樂蛇吞象 擬併同業惠普
施樂蛇吞象 擬併同業惠普
沙特阿美承諾上市後1年不售股
沙特阿美承諾上市後1年不售股
張兆聰：行業景氣料持續 中聯重科仍強勢
張兆聰：行業景氣料持續 中聯重科仍強勢
梁志麟：大市仍冷靜 日圓難急跌
梁志麟：大市仍冷靜 日圓難急跌
李曉佳：政府靠捐地借地 造地機制仍欠奉
李曉佳：政府靠捐地借地 造地機制仍欠奉
技術取勝：中國軟件料3.6元有承接
技術取勝：中國軟件料3.6元有承接
劉宇亮：恒指雙底回升 目標28800點
劉宇亮：恒指雙底回升 目標28800點
渣打fb交代「獨立調查」 澄清冇泄客戶資料
渣打fb交代「獨立調查」 澄清冇泄客戶資料
劉思明：大巿牛皮 地產股中線勝收租股
劉思明：大巿牛皮 地產股中線勝收租股
周顯：世界艱難 撈賭都要蝕本
周顯：世界艱難 撈賭都要蝕本
湯文亮：預測樓價月升1% 九成九會錯
湯文亮：預測樓價月升1% 九成九會錯
彭博孔令儀：內地收緊貸款 反利優質內房
彭博孔令儀：內地收緊貸款 反利優質內房
內房進軍本港樓市 分散地區及貨幣風險
內房進軍本港樓市 分散地區及貨幣風險
恒大上月賣樓破紀錄 宜留意毛利率變化
恒大上月賣樓破紀錄 宜留意毛利率變化