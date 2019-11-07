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5G頻譜「售罄」 香港電訊中移動成大戶

【明報專訊】通訊事務管理局辦公室昨日公布，可用於發展5G網絡最後一批3.3吉赫頻帶拍賣已完成，由四家網絡營運商成功投得共100兆赫的頻譜，分別為和電香港（0215）、香港電訊（6823）（HKT）、數碼通（0315）及中移動香港，頻譜使用費為6.65億元，頻譜指配將於下月起生效，有效期為15年。綜合前後3次的5G頻譜拍賣，香港電訊及中移香港成為大戶，分別共取得120兆赫頻譜；而數碼通及和電香港則取得70兆赫（見表）。

今次拍賣3.3吉赫僅室內使用

通訊辦在今年7月時提到，就使用3.3吉赫的頻譜所定下的拍賣底價為每兆赫200萬元，以昨日拍賣的成交價計，總金額較底價高出4.65億元。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，3.3吉赫頻譜最大的缺陷是只能在室內使用，某些電訊商獲得較多的兆赫不代表有優勢，主要是要視乎營運商如何部署，尤其是在一些「禁區」如大埔、赤柱等衛星站限制區域。他續指，現時衛星通訊公司正與政府及電訊商等討論相關安排，而政府應該帶頭以公帑出資解決問題。

數碼通表示，將充分利用今次取得的頻譜，配合早前所投的黃金頻譜建設一個5G網絡，無論室內及室外都為客戶帶來全面及最佳的網絡體驗。

和電香港就指，投得30兆赫的3.3吉赫5G頻譜特別適用於室內範圍，有利公司日後於人流眾多的鐵路、辦公室及大型展覽中心等室內地方，提供5G服務。香港電訊表示，3.3吉赫頻帶是為室內使用而設計，對於補足3.5吉赫頻帶頻譜極為有價值，期望可於明年第二季在港推出5G服務。

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