外電：阿里下周港闖關 料集資千億

獲批後可隨時招股

外電指出，阿里巴巴早於6月以保密形式遞交上市申請，原先計劃在8月啟動IPO，但因香港市况不穩，加上中美貿易拉鋸，決定暫緩計劃。消息人士表示，由於阿里巴巴毋需上市前推介，如果港交所（0388）下周批准申請，阿里巴巴就可隨即招股。日前曾有報道指，阿里巴巴已重啟上市工作，初步擬於「雙11」購物節後尋求通過上市聆訊，最快本月底或下月初掛牌。

飛鶴下限7.5元定價

其他新股方面，外電引述消息指，嬰兒配方奶粉生產商中國飛鶴將以下限7.5元定價，料集資67億元。外電指出，飛鶴為吸引較高質素的投資者，亦希望上市後股價可造好，決定以下限定價，該股將於下周三（13日）掛牌上市。至於中國抗體製藥（3681）同樣計劃以下限7.6元定價，該料將於下周二（12日）掛牌上市。另外，據外電報道，華立大學正進行IPO路演，計劃集資1億至1.5億美元（約7.8億至11.7億港元），該股早前已獲批上市聆訊，正等待合適時機上市，中信建投為獨家保薦人。

昨日有兩隻新股掛牌，遠大住工 （2163） 收市報9.67元，較招股價跌0.1%，不計手續費，一手300股帳面蝕3元。物管股銀城生活服務 （1922）表現較佳，收市較招股價升15.6%，報2.52元，一手2000股帳面賺680元。