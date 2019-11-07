經濟
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港交所提購倫交所耗1.3億 第三季少賺一成 分析：前景看阿里上市

【明報專訊】今年入夏後香港局勢風雨飄搖，港股成交銳減，港交所（0388）昨日公布業績，因存管費及交易費減少，第三季度純利按年跌近一成至22億元。回顧首3季表現，交易所日均成交僅有905億元，按年收縮逾兩成，但因有大額投資收益入帳，累計溢利僅微跌1%，表現幾乎與去年相若。另外，收購倫敦交易所計劃泡湯，卻為港交所帶來1.3億元的額外開支。

明報記者 馬迪帆

港交所首3季收入累計錄得125.7億元，其中收入最大來源交易費按年跌約一成。期內交易所無論股市或衍生產品交投都受累，其中證券市場日均成交按年跌逾兩成，牛熊及權證市場日均成交跌16%至197億元。惟北向交易無懼本地市况，受A股逐步納入國際指數利好，滬股通日成交較去年約升1倍達220億元，深股通日成交亦按年升1.4倍至200億元。

日均成交僅905億 收縮逾兩成

另一收入主要來源上市費亦出現小幅倒退，第三季收入按年跌14%。港股於8月曾出現僅錄1宗上市的新股「空窗期」，但隨百威亞太（1876）9月底回歸，市况有所好轉。截至9月各項主業營收均較去年差，但首3季投資及雜項收益大幅升六成至21.7億元，其依靠「不務正業」得以填補各項收益缺口，首三季錄得累計溢利74.1億元。

分析：表現大致符合預期

交銀國際研究分析師洪灝表示，港交所首3三季度表現大致符合預期，純利跌幅甚至好過預期。他表示，相信本地社會動盪及宏觀經濟因素對港股交易量均有影響，前者影響更大，暫時看不到有好轉迹象。他續稱，北向交易即使強勁，對總體營收影響終歸有限，而若阿里巴巴可如傳言中來港上市，相信對港交所各類收入將有真正刺激。

1192億現金 大行指或派特別息

季度中另一大事件，則屬港交所建議收購倫交所，雖然最終未能說服倫交所管理層，但行動代價不菲。季度報告顯示，港交所「世紀聯姻」計劃的開支高達1.3億元，相當於第三季度營運支出的14%。不過，除天價「提親費」外，港交所季度營運支出按年減少7%至9.5億元，顯示成本依然受控。收購計劃落空，港交所帳面上高達1192億元的現金將如何運用，亦備受市場關注，早前則有大行認為，交易所或考慮派放特別股息。

港交所股價重回250元水平

港交所昨日收報251.2元，升0.4%，自周一起已經重回250元水平。銳升證券首席執行官鄧聲興表示，看好港交所第四季度表現，相信其未來可升至270元至280元。他表示，股價已經對阿里回港上市有所反應，若可落實仍有上升空間。此外港交所今年新股上市方面並不差，截至目前，集資額排名全球第三。

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