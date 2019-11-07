WeWork傳棄租灣仔6萬呎樓面

另消息指5處寫字樓洽頂租

WeWork發言人回應查詢時表示，公司新領導團隊正評估包括香港市場在內所有地區的業務及資產狀況，會以業主、會員和員工的利益為依歸，全力改進公司業務以達到長遠發展目標。合和中心業主合和實業則未有回應彭博的查詢。

報道指出，WeWork自2016年開展香港業務，迅速成為香港最進取的共享工作空間，上周曾表示有意擴大香港的業務，本季將會增加4個共享工作空間，部分就是今次計劃放棄的辦公室。公司近日經歷上市計劃難產及嚴重的財務危機後，相信今次放慢擴張步伐計劃，正是為了減少虧損，以及說服投資者其商業模式依然可行。

根據WeWork的官方網頁，公司在港共有15個共享工作空間，現時仍可查詢位於合和中心的辦公室細節，流動辦公室月費為5100元，同位於灣仔的萬通保險大廈分址，流動辦公桌月費則只需4200元。