經濟
下一篇 上一篇

歐達禮：有重要企業施壓 禮賓府傳召證監成員

【明報專訊】證監會行政總裁歐達禮上周一（10月28日）證監會30周年酒會發表演說，他特別提到曾有一間非常重要及有影響力的公司，向證監會施加巨大壓力，為了其利益，要求證監會更改一些重要的投資者保護規則，如遭拒絕就會到外地上市，事件更令證監會部分人士被傳召到禮賓府。

威脅修改規則 否則棄港上市

歐達禮續指，傳召到禮賓府令證監會人員受更大壓力，不過事件已成過去，重要的是「堅持己見，拒絕屈服」。

他又提到，證監會必須認清，公眾信任是證監會效益的考驗，令他想到「法治（the rule of law）」一字，對他而言，像證監會等公共機構永遠都不會凌駕法律，可以而且應該公開地、透明地為機構的行為負責。他強調，權力的制衡是相當重要，例如證監會每次對企業作出執法行動時，都總會有獨立的上訴審裁處去作出審查，而且最終亦由獨立的法庭或市場失當行為審裁處去作出判決。即使有時候法院和法庭不同意證監會的決定，他們亦會重視，並從中學習以上經驗再作改進運作。

他強調，監察與平衡是相當重要，證監會的執行人員是「不會為自己改功課」（do not mark their own homework），獨立的司法機構及獨立的新聞界，對證監會乃至整個金融市場而言相當重要，因為這是外國投資者信心的來源，若法治受到削弱，以上信心就會消失。

獨立司法新聞機構 投資信心來源

歐達禮形容，香港現在面對前所未有的政治及社會挑戰，但他相信今次和以前曾面對的危機一樣，港人可一起找到出路，作為當中的一分子，證監會將繼續維持其傳統價值，即獨立、正直及公眾問責。

相關字詞﹕權力制衡 獨立審查 法治 投資者信心 歐達禮 證監會

上 / 下一篇新聞

聶德權兩子9月首置入市匯璽III 另一子去年購匯璽II 3伙全屬1房涉2421萬
聶德權兩子9月首置入市匯璽III 另一子去年購匯璽II 3伙全屬1房涉2421萬
曾稱拒做怪獸家長 盼「良好環境活得開心」
曾稱拒做怪獸家長 盼「良好環境活得開心」
葛珮帆「甩名」後首置購鹿茵山莊 慳稅183萬
葛珮帆「甩名」後首置購鹿茵山莊 慳稅183萬
上月3樓花盤申預售 涉近千伙
上月3樓花盤申預售 涉近千伙
藝里坊2房月租3.5萬
藝里坊2房月租3.5萬
證監設虛擬幣平台發牌制度 僅納入有證券型代幣平台 只准服務專業投資者
證監設虛擬幣平台發牌制度 僅納入有證券型代幣平台 只准服務專業投資者
重申虛擬資產期貨風險極高 不可能批牌
重申虛擬資產期貨風險極高 不可能批牌
WeWork傳棄租灣仔6萬呎樓面
WeWork傳棄租灣仔6萬呎樓面
金管局人行簽區塊鏈合作備忘
金管局人行簽區塊鏈合作備忘
港交所提購倫交所耗1.3億 第三季少賺一成 分析：前景看阿里上市
港交所提購倫交所耗1.3億 第三季少賺一成 分析：前景看阿里上市
外電：阿里下周港闖關 料集資千億
外電：阿里下周港闖關 料集資千億
5G頻譜「售罄」 香港電訊中移動成大戶
5G頻譜「售罄」 香港電訊中移動成大戶
利潤率料遜預期 蒙牛一度跌6%
利潤率料遜預期 蒙牛一度跌6%
研發疫苗見成果 長江生命飈1.5倍
研發疫苗見成果 長江生命飈1.5倍
吉利10月銷售回升 新能源車多售27％
吉利10月銷售回升 新能源車多售27％
康宏吳榮輝：復牌工作已達九成
康宏吳榮輝：復牌工作已達九成
支付寶微信支付開放外國遊客 可綁定國際信用卡 年底前免手續費
支付寶微信支付開放外國遊客 可綁定國際信用卡 年底前免手續費
GrabPay車保 低至每程0.1美元
GrabPay車保 低至每程0.1美元
海通追討李河君1.31億債
海通追討李河君1.31億債
索上市委聆訊紀錄不果 聯合資源或採行動
索上市委聆訊紀錄不果 聯合資源或採行動
軟銀投資We致上季巨虧 14年首次季度見紅 孫正義：我判斷有問題
軟銀投資We致上季巨虧 14年首次季度見紅 孫正義：我判斷有問題
施樂蛇吞象 擬併同業惠普
施樂蛇吞象 擬併同業惠普
沙特阿美承諾上市後1年不售股
沙特阿美承諾上市後1年不售股
張兆聰：行業景氣料持續 中聯重科仍強勢
張兆聰：行業景氣料持續 中聯重科仍強勢
梁志麟：大市仍冷靜 日圓難急跌
梁志麟：大市仍冷靜 日圓難急跌
李曉佳：政府靠捐地借地 造地機制仍欠奉
李曉佳：政府靠捐地借地 造地機制仍欠奉
技術取勝：中國軟件料3.6元有承接
技術取勝：中國軟件料3.6元有承接
劉宇亮：恒指雙底回升 目標28800點
劉宇亮：恒指雙底回升 目標28800點
渣打fb交代「獨立調查」 澄清冇泄客戶資料
渣打fb交代「獨立調查」 澄清冇泄客戶資料
劉思明：大巿牛皮 地產股中線勝收租股
劉思明：大巿牛皮 地產股中線勝收租股
周顯：世界艱難 撈賭都要蝕本
周顯：世界艱難 撈賭都要蝕本
湯文亮：預測樓價月升1% 九成九會錯
湯文亮：預測樓價月升1% 九成九會錯
彭博孔令儀：內地收緊貸款 反利優質內房
彭博孔令儀：內地收緊貸款 反利優質內房
內房進軍本港樓市 分散地區及貨幣風險
內房進軍本港樓市 分散地區及貨幣風險
恒大上月賣樓破紀錄 宜留意毛利率變化
恒大上月賣樓破紀錄 宜留意毛利率變化