歐達禮：有重要企業施壓 禮賓府傳召證監成員

威脅修改規則 否則棄港上市

歐達禮續指，傳召到禮賓府令證監會人員受更大壓力，不過事件已成過去，重要的是「堅持己見，拒絕屈服」。

他又提到，證監會必須認清，公眾信任是證監會效益的考驗，令他想到「法治（the rule of law）」一字，對他而言，像證監會等公共機構永遠都不會凌駕法律，可以而且應該公開地、透明地為機構的行為負責。他強調，權力的制衡是相當重要，例如證監會每次對企業作出執法行動時，都總會有獨立的上訴審裁處去作出審查，而且最終亦由獨立的法庭或市場失當行為審裁處去作出判決。即使有時候法院和法庭不同意證監會的決定，他們亦會重視，並從中學習以上經驗再作改進運作。

他強調，監察與平衡是相當重要，證監會的執行人員是「不會為自己改功課」（do not mark their own homework），獨立的司法機構及獨立的新聞界，對證監會乃至整個金融市場而言相當重要，因為這是外國投資者信心的來源，若法治受到削弱，以上信心就會消失。

獨立司法新聞機構 投資信心來源

歐達禮形容，香港現在面對前所未有的政治及社會挑戰，但他相信今次和以前曾面對的危機一樣，港人可一起找到出路，作為當中的一分子，證監會將繼續維持其傳統價值，即獨立、正直及公眾問責。