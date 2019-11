歐達禮：有重要企業施壓 禮賓府傳召證監成員

威脅修改規則 否則棄港上市

歐達禮續指,傳召到禮賓府令證監會人員受更大壓力,不過事件已成過去,重要的是「堅持己見,拒絕屈服」。

他又提到,證監會必須認清,公眾信任是證監會效益的考驗,令他想到「法治(the rule of law)」一字,對他而言,像證監會等公共機構永遠都不會凌駕法律,可以而且應該公開地、透明地為機構的行為負責。他強調,權力的制衡是相當重要,例如證監會每次對企業作出執法行動時,都總會有獨立的上訴審裁處去作出審查,而且最終亦由獨立的法庭或市場失當行為審裁處去作出判決。即使有時候法院和法庭不同意證監會的決定,他們亦會重視,並從中學習以上經驗再作改進運作。

他強調,監察與平衡是相當重要,證監會的執行人員是「不會為自己改功課」(do not mark their own homework),獨立的司法機構及獨立的新聞界,對證監會乃至整個金融市場而言相當重要,因為這是外國投資者信心的來源,若法治受到削弱,以上信心就會消失。

獨立司法新聞機構 投資信心來源

歐達禮形容,香港現在面對前所未有的政治及社會挑戰,但他相信今次和以前曾面對的危機一樣,港人可一起找到出路,作為當中的一分子,證監會將繼續維持其傳統價值,即獨立、正直及公眾問責。