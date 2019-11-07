重申虛擬資產期貨風險極高 不可能批牌

價值難估 結構複雜槓桿極高

證監會早在前年已就加密貨幣衍生工具發出提示，昨日證監會重申，至今為止「沒有任何人」獲發牌在香港銷售或買賣虛擬資產期貨合約，考慮到這些合約現時涉及的風險，為了保障廣大投資者，證監會不大可能會就經營有關合約的業務批出牌照或認可。

證監會又稱，上述期貨合約下的虛擬資產價格極端波動，難以評估虛擬資產價值，亦因此投資者在對虛擬資產期貨合約進行估值面臨重大挑戰；虛擬資產期貨合約的高度槓桿化性質亦令投資者所面對的風險倍增；這些產品的複雜性和固有風險或令一般投資者難以理解。

在香港任何平台未獲認可的情况下發售虛擬資產期貨合約均可能違反《證券及期貨條例》或《賭博條例》。證監會指，一直與其他監管機構對相關活動進行積極審視及考慮採取介入行動，例如完全禁止向散戶投資者銷售虛擬資產期貨合約。

伙其他機構 或封殺散戶買賣

證監會提到，部分買賣虛擬資產期貨合約的平台涉及操縱市場等，其交易規則或不清晰及公平，有機會導致投資者蒙受重大損失。