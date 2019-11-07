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證監設虛擬幣平台發牌制度 僅納入有證券型代幣平台 只准服務專業投資者

【明報專訊】繼去年宣布加密貨幣交易所監管框架後，昨日證監會終推出相關細則，香港虛擬資產交易平台即日起可向證監會申領第1號及7號牌照，意味當局正式以牌照制度將加密貨幣交易所納入監管體系。然而文件列明交易所提供至少一種證券型代幣交易服務，才可申領牌照，意味只提供比特幣、以太幣等支付型代幣交易服務的營運商將不符合領牌資格，證監會亦不會接納這些平台。

意味比特以太幣平台未納監管

證監會行政總裁歐達禮昨日出席金融科技周時發表演說，他表示，現時虛擬資產交易所未受到監管，對投資者保障不足，證監會希望透過監管守則認證合資格的交易所平台，讓投資者辨識及評估各個平台。

證監會在傍晚隨即公布了有關監管虛擬資產交易平台的《立場書》，文件提到《證券及期貨條例》賦予證監會權力，向受規管活動人士批給牌照，但正如去年證監會所公布監管框架提到，平台上要提供符合「證券」定義的虛擬資產交易服務，這樣該平台營運者才能歸入證監會的管轄範圍，意味只交易非證券型代幣的平台，不屬於證監會管理範圍，亦不能領牌。文件又稱，若平台只提供點對點（即P2P）交易服務，而投資者通常保留自己資產，證監會亦不會接納這些平台。

《立場書》細則要求周全風險管理

今次公布的《立場書》長達54頁，當中發牌條件和條款極之仔細，覆蓋營運、交易平台及網絡保安、風險管理等，除了「認識你的客戶」及「防洗黑錢」的具體指引外，證監會強制持牌人只可向專業投資者提供服務，又要求保險要全天候有效，保障範圍涵蓋線上及線下儲存虛擬資產。專業投資者現時規定至少有100萬美元資產。

證監會提到，虛擬資產交易所的牌照申請處理時間或較長，平台一經獲發牌，將會被置於證監會監管沙盒內，意味將需更頻密地進行匯報、監察及檢視。歐達禮昨日重申，監管機構一直採取科技中立的原則，需對創新科技帶來的效益持開放態度，但亦應作好準備，解決某些金融科技為投資者帶來的風險。他又稱，虛擬資產的監管力度將與其他證券資產看齊，強調當局決定推行這個新的監管框架，是因為這切合公眾利益，讓投資者能夠選擇在受到妥善規管的虛擬資產交易平台上進行買賣。

納監管沙盒 須更頻繁匯報營運

有不願具名的交易所負責人表示，香港有更多監管細則出台是好事，可以更有效保障投資者，間接帶動大眾接受程度，然而公司早在馬來西亞取得證券交易所牌照，再來港申領牌的成本頗高，所以暫時不會考慮。

明報記者 李哲毅

相關字詞﹕證券及期貨條例 金融科技周 歐達禮 加密貨幣 洗黑錢 比特幣 金融科技 證監會

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