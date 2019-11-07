藝里坊2房月租3.5萬

啟德1號2房額印鬆綁賺近四成

二手買賣方面，目前唯一「港人港地」項目的東九龍啟德1號，繼上月中後再錄得一宗2房戶二手成交。市場消息指，啟德1號2座低層E室，實用面積524方呎，屬2房間隔，以1060萬元售出，實呎20,229元；原業主2016年9月以781萬元一手購入，持貨剛滿3年，額印稅鬆綁期屆滿後轉手，帳面獲利279萬元或約36%。

鯉景灣2房1060萬平屋苑紀錄

中原高級區域營業董事陳凱超表示，西灣河鯉景灣逸康閣中層D室，實用面積536方呎，屬2房間隔，以1060萬元成交，實呎19,776元。同類單位4座低層D室，實用面積536方呎，於今年9月同樣以1060萬元易手，做價創同類新高；原業主於2015年以820萬元購入，帳面賺240萬元或29%。

香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳都會駅1座低層H室，實用面積888方呎，屬4房1套連儲物室間隔，以1530萬元易手，實呎17,230元。同座同室但較高層的單位於上月以1360萬元易手，即是次成交價較上月成交高出170萬元或約13%。