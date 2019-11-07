上月3樓花盤申預售 涉近千伙

【明報專訊】雖然社會氣氛惡劣，但未影響發展商申請預售樓花的意欲。地政總署公布，上月有3個新盤新申請預售樓花同意書，共涉998伙，其中會德豐（0020）佔兩個項目，包括啟德沐泰街12號1期涉399伙和觀塘茜發道2期涉82伙，而永泰（0369）青山公路大欖段166號涉517伙，規模最大；上述3個項目均預計於2022年6至9月期間落成。
永泰青山公路盤佔517伙
至於上月獲批預售的兩個新盤，包括恒大（3333）長沙灣恆大‧睿峰涉414伙，以及上周已開展銷售的佳明（1271）青衣明翹匯涉776伙，而新地（0016）東半山CENTRAL PEAK第1期所涉的53伙則撤銷申請預售樓花。截至上月，待批預售滾存樓花總數8007個，相對9月按月減少245伙或3%。
新盤市場續聚焦新界盤，路勁基建（1098）元朗凹頭山水盈，以折實平均實呎1.09萬元首推67伙後，代理消息指首天收逾60張入票，暫足額認購。
山水盈昨首日收逾60票已足額
明日次輪發售292伙、昨晚截止認購的佳明（1272）青衣明翹匯，消息指過去5日累收約6000票（新入票連首輪向隅客的「復活票」），超額20倍。另樓盤透過招標新售出2A座17樓A室，屬實用面積755方呎三房戶，成交價1158.92萬元，實呎1.53萬元，令樓盤累售單位增至約385伙。
囍逸最後4伙下周一招標
新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Napoli，周日（10日）發售8個標準2房戶（實用面積461至496方呎），定價888.3萬至926.3萬元，定價較之前調高約2%至5%；以最高16%直減折扣計，折實價746萬至778萬餘元，折實實呎1.5萬至1.68萬元。
另多個已屆現樓的新盤均加速銷售餘貨，信置（0083）粉嶺囍逸下周一（11日）起推出4伙連平台及天台特色戶招標；單位實用面積461至750方呎，屬囍逸最後4個待售單位。囍逸另一特色戶，今年初曾錄成交呎價逾2.22萬元，創粉嶺分層物業新高指標。