葛珮帆「甩名」後首置購鹿茵山莊 慳稅183萬

「甩名」第一城後兩月後再入市

葛珮帆於2000年與葉興華結婚，並於2005年3月與丈夫聯名以355萬元購入沙田第一城28座高層D室，屬實用面積688方呎的3房戶，實呎5159元，二人全數支付樓價，無承做按揭。本報翻查土地註冊處資料，葛氏於2017年3月（即政府於2016年11月劃一住宅物業雙倍印花稅（DSD）稅率15%後4個月），將上述物業以700萬元「轉售」至葉興華個人名下，即葛回復首置身分。

土地註冊處資料亦顯示，葛珮帆「甩名」後兩個月，即2017年5月，以個人名義購入大埔鹿茵山莊3座C室連一個車位，實用面積1307方呎，屬3房連工人套房戶，成交價1630萬元，實呎12,471元，當時她只須付61.125萬元印花稅，即樓價3.75%，即葛氏以首置身分入市，較葛氏「甩名」前須繳付244.5萬元雙倍印花稅稅款，慳稅183.375萬元。鹿茵山莊單位沒有任何按揭貸款紀錄，預計葛氏全數支付樓價。當時葛珮帆曾對傳媒表示，居於沙田第一城逾10年，單位陳舊，裝修需要一筆開支，加上希望轉換居住環境，故購入鹿茵山莊。

第一城單位今年3月2.3萬租出

葛氏購入鹿茵山莊的單位後，由其丈夫持有的沙田第一城單位隨即放租，據悉，該單位今年初月租叫價為3萬元，及後減價至2.6萬元放租，並於今年3月以2.3萬元租出，較原月租叫價少7000元或23%，呎租33.4元。若以葛珮帆夫婦二人於2005年購入價355萬元計，目前可享租金回報7.8厘。