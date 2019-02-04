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聶德權兩子9月首置入市匯璽III 另一子去年購匯璽II 3伙全屬1房涉2421萬

【明報專訊】港府2016年劃一雙倍印花稅15%後，市場屢現不少以家人名義入市的「首置」個案，或「靠父幹」買樓的例子。本報發現，政制及內地事務局長聶德權的3名兒子，在過去一年多內分別購入新地（0016）南昌站匯璽II及匯璽III共3個1房單位，合共斥資2421萬元，且全部以首置身分入市，其中匯璽II一個1房戶，據悉以月租2萬元租出，租金回報約2.6厘。

明報記者

事實上，上月特首林鄭月娥公布《施政報告》後，聶德權更新行政會議成員個人利益登記冊，透露其家人購入深水埗區兩個未建成單位的住宅物業，當時政制及內地事務局發言人指，聶德權的家人購入單位，家人擁有100%業權，交易屬家人決定，聶德權完全沒參與，聶德權亦無參與討論和制訂2019年《施政報告》有關的房屋政策。

慳稅約635萬

聶德權3名兒子合共以2421萬元，並全以首置身分入市，共付約90.79萬元印花稅。假若有關單位是以聶德權或其妻名義入市，由於二人已持有曉翠山莊單位，即需繳付樓價15%雙倍印花稅，3個單位即涉及約726.33萬元稅款，現以兒子名義入市勁慳約635萬元稅款。

天澄天朗9月各購匯璽III一房戶

據土地註冊處顯示，匯璽III已售出的單位中，實用面積同為350方呎的7座8樓H室及8座26樓F室，分別於9月19日以747.77萬元及765.27萬元售出，實呎21,365及21,865元，登記買家分別為聶天澄及聶天朗。

據買賣文件所見，聶天澄及聶天朗報住之地址同為大圍曉翠山莊8座一個單位，而該單位由聶德權及其妻子張翠蘭於2007年以800萬元購入，即聶德權申報家人於9月份購入的深水埗區兩個未建成單位的住宅物業，正是上述兩個匯璽III的單位。

資料亦顯示，聶天澄及聶天朗今次入市，只需付樓價3.75%、即約28萬元及28.6萬元的印花稅，換言之二人均以首置名義入市。

天樂去年908萬購匯璽II一房出租

此外，值得一提的是，政府上月中放寬按保樓價上限，樓價800萬元以下的首置物業可借九成按揭，雖然聶天澄及聶天朗是次入市並非採用建期付款，而是採用210天成交期付款計劃，不過，理論上兩人未來仍可透過更改付款方法，令入伙時可在新按保計劃下借足九成按揭。

另方面，在行政會議成員個人利益登記冊資料，聶德權亦有家人持有深水埗一個單位作出租。資料顯示，去年開售的匯璽II，一個實用面積354方呎的5B座53樓D室，去年8月26日以908.08萬元售出，實呎25,652元，登記買家為聶天樂，同樣首置入市，報住地址亦同為上述由聶德權持有的曉翠山莊單位。據代理資料顯示，該單位已於今年8月租出，月租2萬元，實用呎租56.5元，租金回報約2.6厘。

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