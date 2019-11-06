股債基金收息 禦經濟寒冬 資本集團：美優質高息股可取

在2008年金融海嘯後，不少投資者其中一個話題是「尋找收益率」（Yield-seeking），美股升至新高，投資者更擔心美股調整，但不想錯過美股高速增長期。安迪普登表示，在過去多過經濟周期，慷慨派息的美股仍然能超越同期市場的表現，而且在整體利率仍低的環境下，債券利率都低企。持有債券所獲得的利息難以匹配購買債券所支付的高價，以及承擔的信用風險。

選股要持續穩定派息最少3年

在這種環境下，即使一些高派息股已經顯著上漲，這些高質素的股票還是具備相當的吸引力，譬如可口可樂、微軟及幾隻醫藥股（AbbVie、安進及諾華）。微軟在過去7年平均派息率都是穩定地增加，其股價亦是穩定上揚，可謂賺息也賺價。而他選股都是以大型股為主，因為該等公司較有能力派息。

安迪普登表示，管理基金策略其中看重管理層對派息策略是否堅持，同時投資於擁有良好業績紀錄及清晰的業務模式，有潛力創造可持續的長期增長的優質增長公司。同時，他認為一間派息穩定股份起碼要持續3年，基金組合有71.4%是股票，25.5%是債券，債券投資期主要是3至6年的美元債，以達到長期資本增值的目標。

料美股未會大調整 經濟仍強

另外，他指不擔心美股出現大調整，因為美國經濟仍然強勁，儘管估值高於歷史平均水平，但仍然發掘到不少優質增長美國企業。安迪普登指，能融合數碼科技改進生產及銷售技術的企業，以及能迎合新世代消費習慣的企業是最值得留意的長期趨勢，而生物科技及不少藥廠的過去幾年耗發巨資研究的專利藥物即將登場，屆時將會帶來強勁的現金流。他指出，投資者擔心中美貿易戰，是市場最不明朗原因之一。安迪普登指出，過去十年美股長升長有。美國聯儲局息口決定、經濟增長放緩、貿易戰及中期選舉等也是不明朗因素。

較早前美股下跌原因可能和投資者擔心經濟衰退有關。不過，安迪普登指美國經濟增長頗為強勁，量度企業投資意欲的採購經理指數（PMI）數據還是相當不錯，企業願意增聘人手，導致失業率偏低，工人亦獲得上調工資，故當地居民消費能力強勁。當然美國經濟增長已經這麼強勁，經濟稍為回落也不出奇。安迪普登指出，這個經濟增長期非常漫長，當經濟出現放緩，相信也是非常漫長。然而，他認為投資者擔心美國經濟會突然衰退是反應過敏。

迎合新世代消費企業 長遠具優勢

美股常見的大規模收購合併，安迪普登坦言自己及管理團隊也十分關注，因為有機會對其派息情況作出改變。

因此，他與團隊都會約見企業管理層，以確定其管理方向會否轉變。他看好日常消費股及健康護理股，主要因為該類企業派息及增長較少受經濟周期影響。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]