經濟
龍彩霞 基金特區

基金特區

上一篇

股債基金收息 禦經濟寒冬 資本集團：美優質高息股可取

【明報專訊】上月美國一如市場預期再減息0.25厘，為今年第三次減息，利率期貨市場預期明年有八成機會繼續減息。踏入減息周期，債券表現一般較股票佳，因為減息意味經濟下行，企業盈利有機會倒退。資本集團（Capital Group）投資總監安迪普登（Andy Budden）管理的資產收益創造者基金以股債收息為目標，即使在以往波動市况都有派息可以「墊底」，從而可以守至市况回暖之時，該基金年初至今回報達9.8%。

在2008年金融海嘯後，不少投資者其中一個話題是「尋找收益率」（Yield-seeking），美股升至新高，投資者更擔心美股調整，但不想錯過美股高速增長期。安迪普登表示，在過去多過經濟周期，慷慨派息的美股仍然能超越同期市場的表現，而且在整體利率仍低的環境下，債券利率都低企。持有債券所獲得的利息難以匹配購買債券所支付的高價，以及承擔的信用風險。

選股要持續穩定派息最少3年

在這種環境下，即使一些高派息股已經顯著上漲，這些高質素的股票還是具備相當的吸引力，譬如可口可樂、微軟及幾隻醫藥股（AbbVie、安進及諾華）。微軟在過去7年平均派息率都是穩定地增加，其股價亦是穩定上揚，可謂賺息也賺價。而他選股都是以大型股為主，因為該等公司較有能力派息。

安迪普登表示，管理基金策略其中看重管理層對派息策略是否堅持，同時投資於擁有良好業績紀錄及清晰的業務模式，有潛力創造可持續的長期增長的優質增長公司。同時，他認為一間派息穩定股份起碼要持續3年，基金組合有71.4%是股票，25.5%是債券，債券投資期主要是3至6年的美元債，以達到長期資本增值的目標。

料美股未會大調整 經濟仍強

另外，他指不擔心美股出現大調整，因為美國經濟仍然強勁，儘管估值高於歷史平均水平，但仍然發掘到不少優質增長美國企業。安迪普登指，能融合數碼科技改進生產及銷售技術的企業，以及能迎合新世代消費習慣的企業是最值得留意的長期趨勢，而生物科技及不少藥廠的過去幾年耗發巨資研究的專利藥物即將登場，屆時將會帶來強勁的現金流。他指出，投資者擔心中美貿易戰，是市場最不明朗原因之一。安迪普登指出，過去十年美股長升長有。美國聯儲局息口決定、經濟增長放緩、貿易戰及中期選舉等也是不明朗因素。

較早前美股下跌原因可能和投資者擔心經濟衰退有關。不過，安迪普登指美國經濟增長頗為強勁，量度企業投資意欲的採購經理指數（PMI）數據還是相當不錯，企業願意增聘人手，導致失業率偏低，工人亦獲得上調工資，故當地居民消費能力強勁。當然美國經濟增長已經這麼強勁，經濟稍為回落也不出奇。安迪普登指出，這個經濟增長期非常漫長，當經濟出現放緩，相信也是非常漫長。然而，他認為投資者擔心美國經濟會突然衰退是反應過敏。

迎合新世代消費企業 長遠具優勢

美股常見的大規模收購合併，安迪普登坦言自己及管理團隊也十分關注，因為有機會對其派息情況作出改變。

因此，他與團隊都會約見企業管理層，以確定其管理方向會否轉變。他看好日常消費股及健康護理股，主要因為該類企業派息及增長較少受經濟周期影響。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]

上 / 下一篇新聞

山水盈折實均呎近1.1萬 低二手一成 首批全屬逾900呎3房 907萬入場
山水盈折實均呎近1.1萬 低二手一成 首批全屬逾900呎3房 907萬入場
話你知：路勁3年前投得 每呎樓面地價2690元
話你知：路勁3年前投得 每呎樓面地價2690元
映日灣最後44伙周六賣 折實呎價直逼2萬
映日灣最後44伙周六賣 折實呎價直逼2萬
邱騰華胞弟6.64億統一翠亨園業權
邱騰華胞弟6.64億統一翠亨園業權
晉海首錄租賃 兩房月租1.75萬
晉海首錄租賃 兩房月租1.75萬
上水「藥房街」舖減租15% 藥妝店22萬承租
上水「藥房街」舖減租15% 藥妝店22萬承租
港10月PMI跌至39.3 11年最差 內地新訂單急降 零售旅遊業重創
港10月PMI跌至39.3 11年最差 內地新訂單急降 零售旅遊業重創
中信里昂：樓價12個月跌兩成
中信里昂：樓價12個月跌兩成
溫嶺上市觸礁 涉公眾持股量不足
溫嶺上市觸礁 涉公眾持股量不足
華融資產向葉家海追債涉億
華融資產向葉家海追債涉億
小米美圖新手機出爐撼華為
小米美圖新手機出爐撼華為
何柱國洽售星島控股權
何柱國洽售星島控股權
人行3年來首次降MLF利率 中美貿談再有新進展 人民幣升穿7算
人行3年來首次降MLF利率 中美貿談再有新進展 人民幣升穿7算
10月強積金升逾2% 6月以來最佳
10月強積金升逾2% 6月以來最佳
恒指14天RSI 昨曾升至70點
恒指14天RSI 昨曾升至70點
「清盤王」黎嘉恩接管藍鼎大股東持股
「清盤王」黎嘉恩接管藍鼎大股東持股
思捷首季收入跌10.8％
思捷首季收入跌10.8％
貿易聯動完成兩項概念驗證
貿易聯動完成兩項概念驗證
星展推即時手機理財
星展推即時手機理財
內地實施未成年「網遊宵禁」 騰訊遭大削目標價 網易美開市挫逾1%
內地實施未成年「網遊宵禁」 騰訊遭大削目標價 網易美開市挫逾1%
三大私募基金 傳競購樂游科技
三大私募基金 傳競購樂游科技
證監禁宏僑處理財產
證監禁宏僑處理財產
持續虧蝕兼股份解禁 優步瀉7％ 美擬撤部分對華關稅 美股再新高
持續虧蝕兼股份解禁 優步瀉7％ 美擬撤部分對華關稅 美股再新高
聯儲局195萬年薪 聘數碼貨幣人才
聯儲局195萬年薪 聘數碼貨幣人才
富士菲林放棄收購施樂
富士菲林放棄收購施樂
張兆聰：A50指數今年新高 中港股巿看好
張兆聰：A50指數今年新高 中港股巿看好
技術取勝：東岳4.3元沽壓龐大
技術取勝：東岳4.3元沽壓龐大
高盛侍產假睇齊產假20周
高盛侍產假睇齊產假20周
「神沙車」5年收5億枚硬幣
「神沙車」5年收5億枚硬幣
劉思明：受惠人幣升值 券商股落後可取
劉思明：受惠人幣升值 券商股落後可取
周顯：此刻發展商 公我贏字你輸
周顯：此刻發展商 公我贏字你輸
湯文亮：冇錢買樓 有錢買股
湯文亮：冇錢買樓 有錢買股