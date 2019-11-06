周顯：此刻發展商 公我贏字你輸

兩大地產商已表態，新地（0016）的捐地，相信也為期不遠了。不過長實（1113）的農地不多，和林鄭政府的關係也不算佳，相信就不會捐了。

搞死香港 發展商才全輸

很多人去揣測捐地對發展商的利益，例如政府把土地發展了，在7年之後，恒地收回土地重建，那時，整個地區成熟了，再來起屋，那就賺大錢了。其實，現時發展商的局勢，是公仔我贏字你輸的必勝之道，莫非新世界和恒地不捐地，暖笠笠的把土地放在袋裏，便會吃虧了？

這就是我常常批評那些對官商「勾結」指手畫腳的人，是大笨蛋﹕官商「勾結」，發展商起樓賺錢，人民改善生活環境，那又有什麼不對的地方？現在是不起樓，那就完全沒有官商「勾結」，結果是樓價大升，地產商賺得更多更勁，但市民就無樓住了。這叫做「食砒霜毒老鼠」，但這樣笨的人真的很多，滿街在走，還有不少是大學教授呢！

要發展商輸錢的方法，第一招是把香港搞死，現在是一例，2003年也是一例，不過在他們死之前，中產階級會先死光。第二招是「遷都」，例如興建明日大嶼，後果當然是內房大亨取代了港資權貴，上層大洗牌，不過在今日的環境，應該是不會發生的了。

[周顯 投資二三事]