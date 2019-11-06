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張兆聰：A50指數今年新高 中港股巿看好

【明報專訊】恒指昨日再升136點，收報27,683點，成交金額921億元。港股昨日先跌後升呈高位整固，但大格局仍以反覆向上為主。人行昨日續期4000億元1年期MLF，息率意外下調5點子至3.25厘，反映當局對於報價利率機制無法持續向下感到不滿，開始出手下調MLF利率來壓低市場實質利率，對於整體中港股市均有利。昨日出現兩個有象徵意義的事件，一是人民幣升破7算，另一是A50指數向上突破。全球資金似乎正積極炒落後，中國股票成為最佳對象。

中港股市近月一直由強勢優質股和板塊領軍，A股是白酒股、醫藥股、電子股等，港股則是美團（3690）以及一些中型市值的股份和行業，如物管股、體育用品、醫藥股、內需股等。由於並非重磅股，恒指國指表現一直落後，但本周出現一些變化，中資金融股開始出現持續上升勢頭，弱勢的騰訊（0700）和友邦（1299）亦轉強，就連石油石化股亦回升。市場期待多時的人民幣匯價重返「6字頭」亦在昨日發生，A50指數也升破今年高位，中港股市確實應看高一線。

人幣返「6字頭」 助股市反攻

A50指數在2018年經歷了大跌浪後，今年首4個月大致收復失地，其後受貿易戰消息而轉為反覆。昨日向上突破上落市區間，雖然仍未升穿2018年初及2015年高位，但很大機會是展新升浪的訊號。事實上，以估值來看，此前兩個高位時的12個月預測市盈率均達到12倍，現在則略高於10倍，相差達到20％。論基本因素，市場憧憬中美貿易戰停火可令明年經濟和企業盈利動力增強，加上昨日下調MLF利率而人民幣又破關，在在說明投資者對中國資產態度非常積極。

另一個值得留意的消息，是美國僅派遣低於部長級的總統國家安全事務助理奧布萊恩（Robert O'Brien）參加東盟會議。雖然中美快將達成首階段貿易協議，但在很多領域都存在重大分歧和利益衝突，南海問題是其中之一。東盟作為區內的重要伙伴，美國卻由去年派出副總彭斯到今年大幅度降格，特朗普擺出的姿態就是聚焦彈劾、經濟和總統連任，未來一年外交問題會盡力息事寧人以免節外生枝。沒有美國的遏制，中國發展和對外擴張會事半功倍，外資對中國資產的風險溢價也會下降。

現在不同類別股份都有機會，但強勢股波動會較大，例如美團就曾破百元大關後顯著回落，落後股也有些起色，昨日推介的新華保險（1336）也大幅跑贏大市。對於不貼市的散戶，筆者覺得買大市是較可取之選，以上文所述的A50指數為例，若能回試估值高位，潛在升幅也有近兩成。

藥明生物可小注短線投機

短線投機可小注藥明生物（2269）。集團10月底配股，向不少於六名投資者，以每股85港元的配售價，配售4650萬股新股，佔擴大股本約3.6%，配售價較上日收市價92.5元折讓約8.11%。同時控股股東Biologics Holdings亦另外出售4650萬股，每股同為85港元。大股東減持絕對是利淡，但從投機角度看，重點是能否穩守配股價，至今仍未有跌穿，昨日仍勉強險守。集團此前獲北水連續3天淨買入，累計淨買入金額7.99億元，北水持股比例升至4.68%。一方面配股後力守配股價，北水又不斷增持，待整固完成後有條件再上。

[張兆聰 還看今朝]

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