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2019年11月6日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
山水盈折實均呎近1.1萬 低二手一成 首批全屬逾900呎3房 907萬入場
話你知：路勁3年前投得 每呎樓面地價2690元
映日灣最後44伙周六賣 折實呎價直逼2萬
邱騰華胞弟6.64億統一翠亨園業權
晉海首錄租賃 兩房月租1.75萬
上水「藥房街」舖減租15% 藥妝店22萬承租
港10月PMI跌至39.3 11年最差 內地新訂單急降 零售旅遊業重創
中信里昂：樓價12個月跌兩成
溫嶺上市觸礁 涉公眾持股量不足
華融資產向葉家海追債涉億
小米美圖新手機出爐撼華為
何柱國洽售星島控股權
人行3年來首次降MLF利率 中美貿談再有新進展 人民幣升穿7算
10月強積金升逾2% 6月以來最佳
恒指14天RSI 昨曾升至70點
「清盤王」黎嘉恩接管藍鼎大股東持股
思捷首季收入跌10.8％
貿易聯動完成兩項概念驗證
星展推即時手機理財
內地實施未成年「網遊宵禁」 騰訊遭大削目標價 網易美開市挫逾1%
三大私募基金 傳競購樂游科技
證監禁宏僑處理財產
持續虧蝕兼股份解禁 優步瀉7％ 美擬撤部分對華關稅 美股再新高
聯儲局195萬年薪 聘數碼貨幣人才
富士菲林放棄收購施樂
張兆聰：A50指數今年新高 中港股巿看好
技術取勝：東岳4.3元沽壓龐大
高盛侍產假睇齊產假20周
「神沙車」5年收5億枚硬幣
劉思明：受惠人幣升值 券商股落後可取
周顯：此刻發展商 公我贏字你輸
湯文亮：冇錢買樓 有錢買股
股債基金收息 禦經濟寒冬 資本集團：美優質高息股可取
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技術取勝：東岳4.3元沽壓龐大
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【明報專訊】建板7.6元為重要支持（圖）
富力14元料有阻力（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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