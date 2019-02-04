聯儲局195萬年薪 聘數碼貨幣人才

各國央行紛研數碼貨幣

兩名美國國會議員上月致函聯儲局主席鮑威爾，要求聯儲局考慮創建一種數碼貨幣。剛卸任的英倫銀行行長卡尼（ Mark Carney ）早前亦建議，設一種全球化數碼貨幣，用以取代美元，成為全球對冲貨幣。中國人民銀行也在計劃推出數碼貨幣（DCEP），有可能成為全球第一個推出數碼貨幣的央行。

此外，澳洲央行昨維持利率不變，在跟隨環球利率下降步伐之際，試圖平衡低利率可能對經濟造成的影響。澳洲央行行長洛威（Philip Lowe）稱，鑑於全球發展情况及證據顯示澳州經濟仍有過剩的產能，澳洲長期維持低利率的預期是合理的，從而實現充分就業及通脹的目標，如有需要央行將進一步下調利率。多數經濟師預計，澳洲央行直至明年2月將暫停減息，以評估近期減息的效果。澳洲央行自6月、7月及10月一再減息，利率降至0.75厘的歷史低位。澳元兌美元昨反彈0.6%，升穿0.69。

澳洲央行的風險，是低利率除支撐樓價泡沫外，幾乎無助於經濟增長。自5月以來，悉尼樓價升了5.3％，墨爾本更升6%。墨爾本樓價單在10月已升2.3％，是近10年來最大單月升幅。部分經濟師更憂慮，消費者以為減息是因為經濟出了問題，令他們不願消費。數據顯示，澳洲9月零售銷售額僅增0.2％，是預期中的一半。

（綜合報道）

[國際金融]