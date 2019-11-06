持續虧蝕兼股份解禁 優步瀉7％ 美擬撤部分對華關稅 美股再新高

優步行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）稱，召車業務已連續兩年實現增長，預計送餐服務的定價將變得更為合理，折扣和促銷活動力度將開始減弱，對優步和整個行業也是好事。送餐業務是優步僅次於召車業務的第二大業務。優步已開始提高送餐交易的抽成。

預計明年可實現盈利

不過優步在第三季仍錄得12億美元虧損，雖較分析師預期好，但仍是優步自2017年開始發布財報以來，金額第三大的虧損。優步第二季錄得歷來最嚴重的虧損，金額達52億美元，當中包括39億美元與上市有關的股票薪酬支出。剔除息稅、折舊及攤銷，優步第三季虧損由去年同期的4.58億美元，擴大至5.85億美元。嚴重的虧損一直拖累優步估值。優步股價周一收報31.08美元，較45美元的招股價低約三成。

Lyft只在北美營運 投資者較看好

優步的盈利目標，很大程度取決於召車服務。該服務為優步帶來四分之三的收入，是其息稅、折舊、攤銷前，唯一盈利的業務。優步送餐業務的收入和虧損幾乎同步增長。優步的競爭對手Lyft上周預期前景有所改善，提振了投資者信心。該公司預期到明年底，可實現息稅折舊攤銷前利潤。

市場人士認為，Lyft僅在北美營運，前景較好。美國乘客的折扣已經下調，讓Lyft逐步實現更可持續的定價。但優步在數十個國家經營，面臨更大的競爭。監管機構將召車平台的司機歸納為僱員的趨勢，以及不同城市將對召車業務徵稅等因素，都可能大幅增加業界的成本。

彭博社指出，軟銀集團創辦人孫正義為優步、共享辦公室龍頭WeWork等科技公司的大膽投資，令其本人的身家縮水。

投資失利 孫正義身家縮水

他的淨資產由今年的峰值下滑約60億美元。根據彭博社億萬富豪指數，截至周二，他的財富跌至約138億美元，遠低於7月時約200億美元的峰值。軟銀今天公布業績時，預料將公布其對多家科技技業持股的減值。據報軟銀牽頭的願景基金（Vision Fund）也可能把資產減值至少50億美元。願景基金最大的投資項目滴滴出行，據稱每宗服務仍在虧錢。該基金已對滴滴投入118億美元。面對接連的投資失利，軟銀將今天公布一套新標準，對所投資的公司加強企業治理。

（綜合報道）

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