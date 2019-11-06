經濟
下一篇 上一篇

內地實施未成年「網遊宵禁」 騰訊遭大削目標價 網易美開市挫逾1%

【明報專訊】去年騰訊（0700）主動實施「史上最嚴實名制」，限制未成年人玩家打機，近日內地監管機構再出招，並仿效韓國，實施未成年人網遊宵禁。國家新聞出版署印發《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，規定遊戲商每晚10時至翌晨8時不得為未成年人提供遊戲服務，限制未成年人在法定假期打機時間不得超過3小時，平日則不得超過1.5小時。

明報記者 李哲毅

近年內地官方多次批評沉迷手遊會危害未成年人士心智健康，而今次文件更限制未成年用戶「課金」遊戲。

法定假日不准打機逾3小時

國家新聞出版署表示，文件列明網絡遊戲企業不得為未滿8歲的用戶提供遊戲付費服務；又限制8歲以上、未滿16歲的未成年人用戶，不得單次增值超過50元（人民幣，下同）到遊戲帳戶，每月累計不得超過200元；16歲以上的未成年人用戶，不得單次增值超過100元到遊戲帳戶，每月累計不得超過400元。

新華社引述國家新聞出版署有關負責人指，目前相關方面正加緊推動《未成年人保護法》、《未成年人網絡保護條例》的立法與修訂工作；同時，國家新聞出版署正與公安部對接，牽頭建設統一的身分識別系統，以確驗證未成年人身分訊息。

出版署伙公安建身分識別系統

值得留意是，騰訊自去年起已主動加強管控未成年人使用網絡遊戲，包括將遊戲接入公安權威數據平台，對所有新用戶進行實名校驗，並以此判斷帳戶是否為未成年人，繼而決定是否將其納入防沉迷體系。

另外，現時《王者榮耀》、《和平精英》等熱門遊戲亦禁止未滿13歲用戶，在每晚9時至翌晨日8時登錄遊戲；13歲以下的玩家每天只可打機一小時，13至18歲的玩家只能打機兩小時。從登錄時間及打機時數等限制，均比政府今次的新規更嚴謹。國家最新兩規定反而會令騰訊的對手都要實施「宵禁令」，騰訊股價昨日升1.65%至333元；另一主要網遊商網易昨晚在美國開市後跌逾1%。

騰訊現管制更嚴 新規不利對手

騰訊下周放榜，交銀國際昨日將其目標價由452港元大削至403港元，預計其第三季收入為995億元，按年增長23%。該行預計，季內遊戲收入按年增21%至405億元，而廣告業務則受宏觀因素以及視頻排播影響，預計分部收入按年只增16%至188億元。

相關字詞﹕交銀國際 國家新聞出版署 課金 手遊 未成年人 騰訊

上 / 下一篇新聞

山水盈折實均呎近1.1萬 低二手一成 首批全屬逾900呎3房 907萬入場
山水盈折實均呎近1.1萬 低二手一成 首批全屬逾900呎3房 907萬入場
話你知：路勁3年前投得 每呎樓面地價2690元
話你知：路勁3年前投得 每呎樓面地價2690元
映日灣最後44伙周六賣 折實呎價直逼2萬
映日灣最後44伙周六賣 折實呎價直逼2萬
邱騰華胞弟6.64億統一翠亨園業權
邱騰華胞弟6.64億統一翠亨園業權
晉海首錄租賃 兩房月租1.75萬
晉海首錄租賃 兩房月租1.75萬
上水「藥房街」舖減租15% 藥妝店22萬承租
上水「藥房街」舖減租15% 藥妝店22萬承租
港10月PMI跌至39.3 11年最差 內地新訂單急降 零售旅遊業重創
港10月PMI跌至39.3 11年最差 內地新訂單急降 零售旅遊業重創
中信里昂：樓價12個月跌兩成
中信里昂：樓價12個月跌兩成
溫嶺上市觸礁 涉公眾持股量不足
溫嶺上市觸礁 涉公眾持股量不足
華融資產向葉家海追債涉億
華融資產向葉家海追債涉億
小米美圖新手機出爐撼華為
小米美圖新手機出爐撼華為
何柱國洽售星島控股權
何柱國洽售星島控股權
人行3年來首次降MLF利率 中美貿談再有新進展 人民幣升穿7算
人行3年來首次降MLF利率 中美貿談再有新進展 人民幣升穿7算
10月強積金升逾2% 6月以來最佳
10月強積金升逾2% 6月以來最佳
恒指14天RSI 昨曾升至70點
恒指14天RSI 昨曾升至70點
「清盤王」黎嘉恩接管藍鼎大股東持股
「清盤王」黎嘉恩接管藍鼎大股東持股
思捷首季收入跌10.8％
思捷首季收入跌10.8％
貿易聯動完成兩項概念驗證
貿易聯動完成兩項概念驗證
星展推即時手機理財
星展推即時手機理財
三大私募基金 傳競購樂游科技
三大私募基金 傳競購樂游科技
證監禁宏僑處理財產
證監禁宏僑處理財產
持續虧蝕兼股份解禁 優步瀉7％ 美擬撤部分對華關稅 美股再新高
持續虧蝕兼股份解禁 優步瀉7％ 美擬撤部分對華關稅 美股再新高
聯儲局195萬年薪 聘數碼貨幣人才
聯儲局195萬年薪 聘數碼貨幣人才
富士菲林放棄收購施樂
富士菲林放棄收購施樂
張兆聰：A50指數今年新高 中港股巿看好
張兆聰：A50指數今年新高 中港股巿看好
技術取勝：東岳4.3元沽壓龐大
技術取勝：東岳4.3元沽壓龐大
高盛侍產假睇齊產假20周
高盛侍產假睇齊產假20周
「神沙車」5年收5億枚硬幣
「神沙車」5年收5億枚硬幣
劉思明：受惠人幣升值 券商股落後可取
劉思明：受惠人幣升值 券商股落後可取
周顯：此刻發展商 公我贏字你輸
周顯：此刻發展商 公我贏字你輸
湯文亮：冇錢買樓 有錢買股
湯文亮：冇錢買樓 有錢買股
股債基金收息 禦經濟寒冬 資本集團：美優質高息股可取
股債基金收息 禦經濟寒冬 資本集團：美優質高息股可取