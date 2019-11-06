內地實施未成年「網遊宵禁」 騰訊遭大削目標價 網易美開市挫逾1%

明報記者 李哲毅

近年內地官方多次批評沉迷手遊會危害未成年人士心智健康，而今次文件更限制未成年用戶「課金」遊戲。

法定假日不准打機逾3小時

國家新聞出版署表示，文件列明網絡遊戲企業不得為未滿8歲的用戶提供遊戲付費服務；又限制8歲以上、未滿16歲的未成年人用戶，不得單次增值超過50元（人民幣，下同）到遊戲帳戶，每月累計不得超過200元；16歲以上的未成年人用戶，不得單次增值超過100元到遊戲帳戶，每月累計不得超過400元。

新華社引述國家新聞出版署有關負責人指，目前相關方面正加緊推動《未成年人保護法》、《未成年人網絡保護條例》的立法與修訂工作；同時，國家新聞出版署正與公安部對接，牽頭建設統一的身分識別系統，以確驗證未成年人身分訊息。

出版署伙公安建身分識別系統

值得留意是，騰訊自去年起已主動加強管控未成年人使用網絡遊戲，包括將遊戲接入公安權威數據平台，對所有新用戶進行實名校驗，並以此判斷帳戶是否為未成年人，繼而決定是否將其納入防沉迷體系。

另外，現時《王者榮耀》、《和平精英》等熱門遊戲亦禁止未滿13歲用戶，在每晚9時至翌晨日8時登錄遊戲；13歲以下的玩家每天只可打機一小時，13至18歲的玩家只能打機兩小時。從登錄時間及打機時數等限制，均比政府今次的新規更嚴謹。國家最新兩規定反而會令騰訊的對手都要實施「宵禁令」，騰訊股價昨日升1.65%至333元；另一主要網遊商網易昨晚在美國開市後跌逾1%。

騰訊現管制更嚴 新規不利對手

騰訊下周放榜，交銀國際昨日將其目標價由452港元大削至403港元，預計其第三季收入為995億元，按年增長23%。該行預計，季內遊戲收入按年增21%至405億元，而廣告業務則受宏觀因素以及視頻排播影響，預計分部收入按年只增16%至188億元。